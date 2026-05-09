Alus ankkuroituu kauas rannikosta.
Risteilyalus MV Hondius on saapumassa viikonlopun aikana Kanariansaarille. Alukseen on yhdistetty yhteensä kuusi hantavirustartuntaa.
Aluksen on tarkoitus ankkuroitua Kanariansaarten satamaan sunnuntaina tai myöhään lauantai-iltana.
Kaikki paikalliset eivät suhtaudu aluksen saapumiseen innolla, vaikka viranomaiset ovat suunnitelleet varotoimenpiteitä matkustajien evakuointiin.
El pais -lehden mukaan alus ankkuroituu kauas rannikosta telakoinnin sijaan. Alus ankkuroituu lähelle Granadillan satamaa, joka sijaitsee teollisuusalueella eristyksissä. Siellä ei ole normaalisti matkustajaliikennettä, vaan se on tarkoitettu puhtaasti teollisuuskuljetuksiin.
Tämän lisäksi aluksen matkustajat evakuoidaan veneillä, jotta heillä ei ole mitään kontaktia paikallisiin.
Tähän satamaan laivan on määrä saapua.
Turvatoimenpiteet eivät ole kuitenkaan vakuuttaneet kaikkia paikallisia, vaan poliittiset johtajat, satamatyöntekijät ja asukkaat ovat esittäneet huolia viruksen tarttumisesta.
Teneriffan saaren neuvoston puheenjohtaja toivoo, että aluksen telakoituminen estettäisiin. Samalla hän kuitenkin kiisti syytöksen solidaarisuuden puutteesta.