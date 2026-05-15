Nuoret kuljetettiin sairaalaan vakavan liikenneonnettomuuden jälkeen.
Pohjanmaan poliisilaitos tutkii Ilmajoella torstai-iltana tapahtunutta vakavaa liikenneonnettomuutta.
Poliisin mukaan hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta, joka tapahtui iltayhdeksältä Nikkolantien ja Seinäjoentien risteyksessä.
Ajoneuvossa olleet kuljettaja ja matkustajat kuljetettiin sairaalaan. Kuljettaja sekä kaksi matkustajaa ovat 17-vuotiaita, ja yksi matkustaja on 16-vuotias.
Poliisi selvittää muun muassa ajoneuvon kuntoa sekä tapahtumahetkellä käytettyä ajonopeutta. Alustavien tietojen perusteella kuljettajan epäillään ajaneen stop-merkin ohi pysähtymättä ja suurella nopeudella.
Tapausta tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kolme vammantuottamusta.
Korjaus 15.5. kello 14.09: muutettu otsikkoon, että nuoria on neljä, eikä kolme.