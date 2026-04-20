USA: Ohjushävittäjä tulitti konehuonetta – video näyttää, miten iranilaislaiva pysäytettiin

Kuvakaappaus Yhdysvaltojen asevoimien julkaisemalta videolta, jossa sanotaan näkyvän, miten ohjushävittäjä ampuu kohti rahtilaivaa. Yhdysvaltojen asevoimat

Sekä alus rahteineen että sen miehistö ovat nyt Yhdysvaltojen hallussa. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin lähteen mukaan amerikkalaiset päättävät tutkimisen jälkeen, mitä alukselle tehdään.

Yhdysvaltojen mukaan laukaukset pysäyttivät rahtialuksen, minkä jälkeen merijalkaväki otti aluksen haltuunsa.

USS Spruance kehotti rahtilaivaa evakuoimaan konehuoneensa, jonne ohjushävittäjä tämän jälkeen ampui useita laukauksia viiden tuuman MK 45 -tykillään, Yhdysvallat kertoo.

Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun merisaarron murtamista yrittänyt alus ei totellut Yhdysvaltojen käskyjä.

Ennen laukausten ampumista yhdysvaltalainen ohjushävittäjä USS Spruance komensi iranilaisalusta pysähtymään useita kertoja, Yhdysvallat sanoo.

Yhdysvaltojen asevoimat kertoo ampuneensa useita laukauksia Iranin lipun alla sailanneeseen M/V Touska -rahtialukseen ennen sen haltuunottoa sunnuntaina.

Video näyttää laukaukset

Yhdysvaltojen julkaisemalla videolla vaikuttaa kuuluvan, miten varsin lähellä rahtialusta oleva ohjushävittäjä komentaa evakuoimaan konehuoneen, koska "valmistaudumme avaamaan tulen".

Video koostuu useista pätkistä, eikä siitä ei pysty päätellä, kuinka pitkä aika evakuointikäskyn ja tulen avaamisen välillä on.

Ennen tulen avaamista ilmeisesti yhdysvaltalaisalus käyttää sumusireeniään. Videolla kuuluu kolme laukausta. Tiedossa ei ole, ampuiko ohjushävittäjä useampia laukauksia.

Alla olevassa upotuksessa olevan videon aitoutta ei ole vahvistettu, eikä tiedossa ole, miten todellisen kuvan se antaa tapahtumien kulusta.