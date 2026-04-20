Iranin mukaan laivan haltuunotto on "aseellinen ryöstö", joka rikkoo tulitaukoa.
Yhdysvaltojen asevoimat kertoo ampuneensa useita laukauksia Iranin lipun alla sailanneeseen M/V Touska -rahtialukseen ennen sen haltuunottoa sunnuntaina.
Ennen laukausten ampumista yhdysvaltalainen ohjushävittäjä USS Spruance komensi iranilaisalusta pysähtymään useita kertoja, Yhdysvallat sanoo.
Kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun merisaarron murtamista yrittänyt alus ei totellut Yhdysvaltojen käskyjä.
USS Spruance -ohjushävittäjä vuonna 2022.
USS Spruance kehotti rahtilaivaa evakuoimaan konehuoneensa, jonne ohjushävittäjä tämän jälkeen ampui useita laukauksia viiden tuuman MK 45 -tykillään, Yhdysvallat kertoo.
Yhdysvaltojen mukaan laukaukset pysäyttivät rahtialuksen, minkä jälkeen merijalkaväki otti aluksen haltuunsa.
Sekä alus rahteineen että sen miehistö ovat nyt Yhdysvaltojen hallussa. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin lähteen mukaan amerikkalaiset päättävät tutkimisen jälkeen, mitä alukselle tehdään.
Iranin asevoimien mukaan alus oli matkalla Kiinasta Iraniin, uutistoimisto Reuters kertoo.
Iranin kuvaili tapahtunutta Yhdysvaltojen asevomien tekemäksi "aseelliseksi ryöstöksi", joka rikkoo maiden välistä tulitaukoa.