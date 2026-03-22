Lähes koko Kuuba pimeni jälleen lauantaina, kun maan kansallinen sähköverkko kaatui toistamiseen viikon sisällä.
Kuuban valtiollisen sähköyhtiön mukaan pimentymisen syynä oli yhdessä lämpövoimalassa tapahtunut sähkökatko, joka aiheutti ketjureaktion.
– Tästä on tullut sietämätöntä. Edes viikkoa ei ole kulunut edellisestä vastaavasta tilanteesta. Tähän alkaa väsyä, valitti saarivaltion pääkaupungissa Havannassa asuva Ofelia Oliva, 64.
Lue myös: Trumpin varjo leijuu Kuuban yllä – presidentti uhoaa "horjumatonta vastarintaa"
Yhdysvallat on tammikuusta saakka estänyt Kuuban tärkeintä öljyntuojaa Venezuelaa kuljettamasta öljyä Kuubaan.
Kuuba kärsii tällä hetkellä erittäin vakavasta energia- ja polttoainepulasta. Se on ollut Yhdysvaltain kauppasaarrossa vuosikymmeniä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aikaisemmin, että hänen hallintonsa kääntää huomionsa Kuubaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Israelin sotatoimet Iranissa saadaan päätökseen.