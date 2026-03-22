Lähes koko Kuuba pimeni jälleen lauantaina, kun maan kansallinen sähköverkko kaatui toistamiseen viikon sisällä.

Kuuban valtiollisen sähköyhtiön mukaan pimentymisen syynä oli yhdessä lämpövoimalassa tapahtunut sähkökatko, joka aiheutti ketjureaktion.



– Tästä on tullut sietämätöntä. Edes viikkoa ei ole kulunut edellisestä vastaavasta tilanteesta. Tähän alkaa väsyä, valitti saarivaltion pääkaupungissa Havannassa asuva Ofelia Oliva, 64.

Yhdysvallat on tammikuusta saakka estänyt Kuuban tärkeintä öljyntuojaa Venezuelaa kuljettamasta öljyä Kuubaan.



Kuuba kärsii tällä hetkellä erittäin vakavasta energia- ja polttoainepulasta. Se on ollut Yhdysvaltain kauppasaarrossa vuosikymmeniä.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aikaisemmin, että hänen hallintonsa kääntää huomionsa Kuubaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Israelin sotatoimet Iranissa saadaan päätökseen.