X Factor -finalisti ajoi väkijoukkoon Lontoossa sunnuntaina.

Lontoon sunnuntaisesta väkijoukkoon ajosta epäillään entistä X Factor -finalistia Gabrielle Carringtonia, kertoo Lontoon Metropolitan Police.

Carringtonia syytetään murhayrityksestä, tahallisesta vammantuottamuksesta, vammantuottamuksesta, liikenteen vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta.

Hän törmäsi autollaan jalankulkijoihin Lontoon keskustassa sijaitsevan yökerhon lähellä sunnuntaiaamuyöllä. Poliisin mukaan hän törmäsi kolmeen ihmiseen.

Poliisi eristi kadun Lontoon keskustassa 19. huhtikuuta sen jälkeen, kun auto ajoi jalankulkijoiden joukkoon.

Yliajon seurauksena sairaalaan joutunut 30-vuotias nainen on edelleen kriittisessä tilassa. Törmäyksen uhriksi joutunut 50-vuotias mies on saanut vakavia vammoja. Kolmas nainen sai lieviä vammoja, jotka hoidettiin paikan päällä.

Tilanteesta leviää somessa video, jossa näkyy ihmisten järkyttyneitä reaktioita Inca-yökerhon lähellä tapahtuneen välikohtauksen jälkeen. Poliisi toivoo tiedotteessaan, että videota ei jaettaisi, koska se halventaa uhreja ja on omiaan vaarantamaan rikosoikeudenkäyntiä.

Poliisi ilmoitti myös, ettei se pidä tapausta terroriteona.

Carrington esiintyi Britannian X Factor -ohjelmassa vuonna 2013 tyttöbändin jäsenenä ja selvisi kolmanteen live-esitysviikkoon. Hänellä on nyt yli 360 000 seuraajaa Instagramissa.