Australiassa Bondi Beachin joukkoampumisesta epäilty Naveed Akram esiintyi ensimmäistä kertaa oikeuden kuulemisessa maanantaina.
Kuulemisessa käsiteltiin lähinnä tulevaa oikeudenkäyntiä koskevia teknisiä asioita. Akram osallistui kuulemiseen videoyhteyden välityksellä noin viiden minuutin ajan ja vastasi yhteen hänelle esitettyyn kysymykseen.
Joulukuussa Sydneyn Bondi Beachin joukkoampumisessa sai surmansa 15 ihmistä. Juutalaisyhteisön tapahtumaan kohdistuneen terroriteon tekijöiksi epäillään Akramia ja hänen isäänsä, joka kuoli tapahtumapaikalla poliisin luoteihin.
Akramia syytetään terroriteon tekemisestä sekä 15 murhasta. Akramin asianajaja sanoi maanantaina, että vielä on liian aikaista sanoa, aikooko Akram myöntää syyllisyytensä.
Akram nähdään oikeudessa seuraavan kerran 9. maaliskuuta.