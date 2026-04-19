Kahdeksan lasta on saanut surmansa ampujan luoteihin Louisianan Shreveportissa Yhdysvalloissa.
Asiasta uutisoivat Reutersin mukaan useat uutislähteet paikallisen poliisin tietojen pohjalta.
Tapauksessa kuolleet lapset olivat 1–14-vuotiaita, kertoi Shreveportin poliisilaitoksen tiedottaja Christopher Bordelon uutiskanava NBC:lle.
Ampujaksi epäilty kaappasi auton ampumavälikohtauksen jälkeen ja kuoli, kun poliisi ampui ajoneuvoa takaa-ajon aikana, Bordelon kertoi NBC:lle.
Osa lapsista sukua epäillylle ampujalle
Poliisi ei antanut tietoja epäillystä ampujasta, mutta Bordelonin mukaan osa surmatuista lapsista oli sukua epäillylle ampujalle.
Bordelon sanoi tiedotustilaisuudessa, että kaikkiaan ainakin kymmenen ihmistä sai ampumahaavoja.
Ampumavälikohtaus tapahtui tänään sunnuntaina hieman kello kuuden jälkeen aamulla paikallista aikaa, ja sitä pidetään perheväkivaltatapauksena.
– Tämä on ehkä pahin traaginen tilanne, mitä olemme koskaan kokeneet, sanoi Shreveportin pormestari Tom Arceneaux kommentoi Reutersin mukaan.