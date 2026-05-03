Jere etsii rakkautta Love Island Suomen uudella kaudella.

Toukokuussa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa alkavan Love Island Suomi -kauden ensimmäiset sinkut on julkistettu. Kauden ensimmäisessä jaksossa Love Island -villaan astelee kymmenen sinkkua, joista yksi on vantaalainen Jere, 28.

Jere kertoi MTV Uutisille Love Island Suomen mediatilaisuudessa, että deittailun näkökulmasta katsottuna hänen hyviä puoliaan ovat mukavuus, rentous, kiltteys ja se, että hän välittää muista. Vastapainona positiivisille puolille hän mainitsi ystävien ja kumppanin kanssa vietetyn ajan aikatauluttamisen.

Jere urheilee Suomen sekacheermaajoukkueessa.Tomi Natri /All Over Press

Jeren elämä pyörii vahvasti cheerleadingin ympärillä. Hän urheilee Funky Team -cheerleadingseuran Gorillaz-joukkueessa, joka on voittanut Suomen mestaruuden 25 vuotta putkeen. Joukkueessa urheilee sekä naisia että miehiä.

Jere kuuluu myös Suomen sekacheermaajoukkueeseen. Ensimmäistä kertaa vuonna 2020 koottu Suomen cheerleadingliiton johtama sekacheermaajoukkue on tuonut Suomeen MM-pronssia vuosina 2021 ja 2022.

Suomessa maajoukkueurheilijat joutuvat maksamaan MM-kisamatkoista ja Suomen edustamisesta kertyvät kulut pitkälti omasta pussistaan. Jere on maksanut Suomen edustamisesta tuhansia euroja.

– Se on suhteellisen kallis harrastus – tai oikeastaan enää ei välttämättä haluttaisi puhua vain harrastuksesta. Haluaisimme lisää sponsoreita. Siitä joutuu maksamaan ison hinnan, että käydään edustamassa Suomea ja näyttämässä hyvältä maailmalla. Haluaisimme siihen jatkossa muutosta, hän sanoi.