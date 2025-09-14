Pienten lasten vanhemmuus on vaikuttanut vahvasti Ellen Jokikunnakseen ja Gogi Mavromichalikseen.

Ellen Jokikunnas ja Gogi Mavromichalis toimivat tänä vuonna juontajina Elämä lapselle -konsertissa, joka vietti 30-vuotisjuhlaansa.

Kaksikko kertoi MTV Uutisille ennen konserttia paikan päällä Turun Logomossa, että asian merkitys on heille suuri, varsinkin pienten lasten vanhempina.

– Kukaan meistä ei voi tietää, jos oma lapsi tulee tarvitsemaan tärkeää ja isoakin hoitoa ja sitä varten on tärkeää tukea kaikkia yliopistollisia lastensairaaloita, Jokikunnas kertoi.

Jokikunnas on ollut Kummien toiminnassa mukana vuosituhannen taitteesta lähtien. Nyt hän oli myös pitkän ajan jälkeen mukana yhtenä konsertin juontajista.

Mavromichalis oli mukana juontajana ensimmäistä kertaa, ja ensimmäistä kertaa hän on tehnyt kummityötä vuoden 2008 tienoilla.

Jokikunnaksella on puolisonsa Jari Raskin kanssa 8-vuotias poika Ralph, jonka pariskunta sai kotiin pitkän adoptioprosessin päätteeksi viime vuoden marraskuussa. Mavromichaliksella on vaimonsa kanssa parivuotias tytär.

Juontoparin mukaan vanhemmuus on kummankin osalta muuttanut heidän näkökulmaansa maailmaan sen vaaroineen. Prioriteetit ovat myös muuttuneet.

– Jos lapsi vähänkin valittaa jostain, niin tulee ensimmäisenä ihan eri lailla huoli, kuin itsensä suhteen. Voi olla vaikka mikä paikka vähän sinnepäin, eikä ole mitään hätää. Mutta jos lapsella on joku hätänä, niin se on aina pysäyttävää, Jokikunnas mietti.

Mavromichalis on myös huomannut ajattelevansa, että kunpa hänen jälkikasvulleen ei tapahtuisi mitään, vaan mieluummin vaikka hänelle itselleen.

– Minä handlaan sen, kestän sen, olen 38-vuotias ja päässyt elämään kaikenlaisia juttuja. Niin sitä vaan huomaa, ettei halua niille mitään pahaa. On tullut ihmeen herkäksi.

Toinen asia, mistä nousevat aina hieman karvat pystyyn, on Jokikunnaksen mukaan se, kun koulusta tulee Wilma-viesti.

– Aina ajattelen, että nyt on varmaan jotain pahaa tapahtunut, onko lapseni tehnyt jotain pahaa, onko hänelle tehty jotain pahaa. Tänään muun muassa tuli, niin ihan hyviä viestejä on onneksi toistaiseksi ollut, Jokikunnas nauroi.

Mavromichalis pohtii, että onneks Wilma-viesteistä ei tarvinnut huolehtia omassa nuoruudessa. Jokikunnas komppaa, silloin oli muut keinot käytössä.

– Oli reissuvihko, ja sitten piti opetella väärentämään niitä vanhempien nimmareita, Jokikunnas nauroi.

– Mutta se on luovaa työtä! Muistan edelleen äiskän nimmarin, miten se tehdään, Mavromichalis komppasi.