Håkan Loob sanoi: Lähes koomista.

Ruotsin miesten jääkiekkomaajoukkue porskutti Tshekin EHT-turnauksen päätösottelussaan Suomea vastaan voittoon vahvan toisen eränsä turvin.

Tre Kronor värkkäsi kolme maalia periodiin ja nousi tappioasemasta 3–1-johtoon. Ruotsi voitti matsin lopulta 3–2.

Ruotsin liito käynnistyi erikoisesti. Suomen puolustaja Vili Saarijärvi piteli kiekkoa puolustussiniviivan tuntumassa, kun Tre Kronor teki vaihdon ja Liam Öhgren hyppäsi jäälle.

Selkä Ruotsin vaihtoaitiota päin ollut Saarijärvi ei Öhgreniä huomannut, ja ruotsalainen korjasi limpun halvasti haltuunsa. Hän syötti pelivälineen hyökkäysalueella Karl Henrikssonille, joka passasi takaisin ja Öhgren painoi 1–1-tasoituksen.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n asiantuntija Håkan Loob pähkäili, että Ruotsille oli lähellä tulla jopa jäähy.

– Se vaihto meni todella nopeasti. Pitäisi ehkä olla iloinen, ettei sitä tuomittu niin, että liikaa pelaajia oli jäällä, se oli hauska tilanne. Sanoisin sitä lähes koomiseksi, ruotsalainen kiekkolegenda kommentoi.

Harvinaiseen kolmen kullan kerhoon Stanley Cupin, olympiakullan ja maailmanmestaruuden voittamisella kuuluva Loob jakoi tunnustusta Öhgrenille.

– Hänellä on paljon kärsivällisyyttä. Jotkut hätiköivät heti saadessaan maalipaikan, mutta Öhgren pysyy kaikissa tilanteissa rauhallisena ja kärsivällisenä.

Tre Kronor voitti EHT-turnauksen kaikki kolme otteluaan ja näin koko turneen. Suomi hävisi Ruotsin lisäksi Tshekille ja voitti Sveitsin.