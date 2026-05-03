Turussa on tulvinut höyryävää vihertävää nestettä kadulle Ruissalontien ja Tukholmankadun risteyksessä.

Päivystävä palomestari Miikka Jylhä kertoi iltapäivällä MTV Uutisille, että kyseessä on putkirikon takia vuotanut kaukolämpöverkon vesi.

Jylhä kertoo, että kaukolämpöverkon vesi on värjätty vihreäksi. Väriaine eli pyraniini on hajuton, myrkytön ja terveydelle vaaraton. Putkesta vuotanut vesi on kuitenkin kuumaa.

– Olemme ohjanneet liikennettä, että ihmiset välttäisivät kyseistä aluetta. Esimerkiksi näkyvys on paikalla heikompi höyryämisen vuoksi.

Jylhä luonnehti viiden aikoihin iltapäivällä, että nestettä valuu kadulle jonkin verran. Tarkkoja litramääriä oli kuitenkin vaikea arvioida.

"Lämmönjakelu palaamassa normaaliksi"

Turku Energia kertoi illalla tiedotteessaan, että lämmönjakelu yhtiön kaukolämpöverkossa on palaamassa normaaliksi. Häiriön aiheuttanut vuotokohta on eristetty, ja kaukolämmön tuotantoa oltiin käynnistämässä iltayhdeksän jälkeen. Valtaosalle asiakkaista lämmöt saadaan palautettua illan ja alkuyön aikana.

Häiriön piiriin jää vielä kolme vuotokohdan läheisyydessä sijaitsevaa kiinteistöä. Heitä tiedotetaan erikseen korjausaikataulusta.

Vuotokohdan korjaus tehdään sunnuntain ja maanantaina välisenä yönä. Korjauksen arvioitu valmistumissaika on maanantaina aamulla viimeistään klo 07.00 mennessä.

Vuodon takia vesistöissä voi olla havaittavissa vihreäksi värjättyä kaukolämpövettä.

Häiriö aiheutui tuotantolaitoksen ylösajon yhteydessä syntyneestä vauriosta kaukolämpöverkkoon.

Juttua päivitetty kello 21.25 ja 18.07 Turku Energian tiedotteella.