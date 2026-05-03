Ruotsissa eilen pysäytetyn tankkialuksen kapteeni on pidätetty.
Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin.
Ruotsin rannikkovartiosto nousi eilen Jin Hui -tankkialukseen. Sen epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon.
Ruotsin siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin kirjoitti aiemmin sosiaalisessa mediassa, että Jin Hui -niminen alus on EU:n, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään lisäksi olevan merikelvoton, ja aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä.
Alukseen noustiin Trelleborgin edustalla Ruotsin aluevesillä iltapäivällä. Rannikkovartiosto oli tätä ennen jo seurannut alusta jonkin aikaa.
Tämä oli viides kerta, kun Ruotsin rannikkovartiosto on noussut epäilyttävään alukseen pysäyttääkseen sen.
Rannikkovartioston mukaan 182-metrinen alus kulkee Syyrian lipun alla. Aluksen epäiltiin olevan tyhjä. Sen määränpää ei ollut tiedossa.