Sir Alex Fergusonille on tehty Sky Sportsin mukaan varotoimenpiteitä.
Manchester Unitedin entinen menestysvalmentaja Sir Alex Ferguson on viety sairaalaan, kertovat muun muassa BBC ja Sky Sports.
84-vuotias skotlantilaislegenda oli saapunut Old Traffordille seuraamaan Unitedin ja Liverpoolin välistä jalkapallon Englannin Valioliigan ottelua sunnuntaina, mutta koki brittitiedotusvälineiden mukaan peliä ennen huonovointisuutta.
Sky Sportsin tietojen mukaan sairaalaan viety Ferguson on tajuissaan ja hänelle on tehty tarkastuksia varotoimenpiteenä.
BBC:n lähteet korostivat sairaalaan viemisen olleen varotoimenpide eikä hätätilanne. Manchester Unitedin työntekijät olivat BBC:n mukaan optimistisia, että Ferguson olisi pian riittävän hyvässä kunnossa palatakseen kotiin.
Ferguson on Manchester Unitedin historian pitkäaikaisin ja menestynein manageri luotsattuaan seuraa vuosina 1986–2013. Hän johdatti aikanaan seuran peräti 13 Valioliigan mestaruuteen. Tilille tuli myös kaksi Mestarien liigan mestaruutta.
Ferguson kärsi vuonna 2018 aivoverenvuodosta mutta selvisi.
Juttua päivitetty kello 18.21 BBC:n tiedoilla.