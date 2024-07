Tubettajat Suski ja Ella kävivät läpi rankat hedelmöityshoidot ennen kuin heistä tuli äitejä – nyt he haluavat näyttää televisiossa olevansa ihan tavallinen sateenkaariperhe

Kaksikko on kuvannut Youtube-kanavalleen videoita arjestaan jo vuodesta 2018. Ohjelmaa varten materiaalia kuvattiin kuitenkin paljon enemmän kuin mihin kaksikko on tottunut.

– Materiaalia kuvattiin useamman kuukauden ajan, ja sitten joku muu editoi sen. Olemme aina halunneet editoida Ellan kanssa kaiken itse. Jotkut tubettajat haluavat sen ulkoistaa, mutta me olemme halunneet tehdä sen itse, koska se on niin merkittävä osa videosisältöä. Siinä mielessä tämä oli todella erilaista, Suski kertoi.

– Vähän jännittää, mitä sieltä on valittu. Mutta täysi luotto on tähän tiimiin, ihan sairaan ihania ihmisiä on tässä tuotannossa. Luotto on kova, Ella jatkoi.