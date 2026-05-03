Henkilöauto on törmännyt pylvääseen Helsingissä, kertoo poliisi.
Hermannin rantatiellä Helsingissä lähellä kauppakeskus Rediä on tapahtunut liikenneonnettomuus tänään sunnuntaina noin kello 17.
Liikenne Hermannin rantatieltä suljettiin onnettomuuden jälkeen.
– Törmäyksen seurauksena raitiovaunuliikenteen ajolangat ovat pudonneet maahan, poliisi tiedotti puoli kuuden maissa iltapäivällä.
Poliisin mukaan onnettomuushetkellä henkilöautossa oli vain kuljettaja. Hänet on toimitettu sairaalahoitoon.
Lisäksi onnettomuudessa on tämänhetkisten tietojen mukaan loukkaantunut lievästi muutama sivullinen.
Juttu päivittyy.