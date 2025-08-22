Viihdetoimittaja Iriz Silander kasvoi uskonnollisessa yhteisössä: "Elin unelmaelämää, joka oli toisille painajainen"

Iriz Silander tunnetaan viihdetoimittajana ja somevaikuttajana. Harva kuitenkaan tietää, että hän on myös Suomessa harvinaisen kristillisen yhteisön eli Seitsemännen päivän adventistien jäsen.

Seitsemännen päivän adventismin synty liittyy 1800-luvun puolivälin Yhdysvaltojen uskonnolliseen heräämiseen. Adventismi on iso uskonto maailmanlaajuisesti, vaikka Suomessa jäseniä on vain 4 000. Yksi heistä on viihdetoimittaja ja somevaikuttaja Iriz Silander, joka on kuulunut yhteisöön lapsesta saakka.

Muun muassa MTV:n Tähdet vs. google -ohjelmasta tutulle Silanderille adventistiyhteisö oli turvallinen paikka kasvaa.

– Oli kauheasti kaikkia urheilutapahtumia ja hirveästi leikkikavereita, ikinä ei tarvinnut olla yksin. Se oli eläväinen seurakunta ja kirkolla oli paljon toimintaa.

Kuva dokumentista Paratiisi vai painajainen.

Silander on neljännen polven adventisti. Yhteisön tavat näkyivät niin ruokapöydässä kuin sapatin vietossa.

– Muistan, kuinka lapsena ärsytti joka lauantai kiskoa sukkahousut jalkaan ja lähteä kirkkoon.

Ajatukset ovat kuitenkin muuttuneet lapsuuden ajoista. Nyt Silander toivoo, että pystyisi viettämään sapattia vanhaan tapaan. Kiireisen yrittäjän arki kuitenkin luo omat haasteensa.

– Olisihan se ihanaa, jos pystyisi edelleen pyhittämään yhden päivän viikosta täysin levolle. Jättää kännykän ja muut häiriötekijät sivuun ja vain keskittyä perheeseen.

Ruokavalio aiheutti ihmetystä

Adventismia kutsutaankin maailman terveellisimmäksi uskonnoksi. Adventistien "emoalus" sijaitsee Los Angelesissa Kaliforniassa Loma Lindan alueella, joka on myös yksi maailman viidestä Blue Zone -alueesta. Termi viittaa väestöryhmiin, joiden ihmiset elävät tilastollisesti pisimpään ja terveimpinä.

Myös Silander on adventisteille tyypilliseen tapaan syönyt aina kasvispainotteisesti.

– Se oli se ympäristö, jossa kasvoin. Muistan, kuinka sukulaisteni ikkunalaudoilla kasvoi ituja ja ruoassa käytettiin paljon papuja ja linssejä.

Silanderin koulussa kasvisruokavalio aiheutti ihmettelyä.

– Kun olin ala-asteella, kouluun piti ilmoittaa ruokavalio, minulla se oli kasvisruoka. Olin koko koulun ainut ja koulusta annettiin vähän noottia vanhemmilleni, että lapsen täytyy saada myös lihaa.

Adventistit välttävät myös huumaavia ja piristäviä aineita. Silander muistaa, kuinka kahvin juomistakin pidettiin pahana.

Silander edelleen arvostaa adventismin kansainvälisyyttä ja kirkon tekemää hyväntekeväisyyttä. Suomessa on noin 4000 Seitsemännen päivän adventistia, mutta maailmanlaajuisesti kirkolla on jo 23 miljoonaa jäsentä.

– Adventisteilla on kouluja, sairaaloita ja kirkkoja ympäri maailmaa. Muistan lapsena, kuinka isäni lähti Afrikkaan auttamaan lapsia ja nuoria. Olin siitä valtavan ylpeä.

Silanderin isä oli mukana kirkon alaisen ADRAn Leikkaussafari-hankkeessa, jossa vapaaehtoiset suomalaiset kirurgit auttavat kenialaisia vammaisia lapsia ja nuoria.MTV

Nuoruus kristillisessä oppilaitoksessa

Vaikka jokaviikkoinen kirkossa käyminen onkin jäänyt, Silanderin lähipiirinsä koostuu edelleen pääasiassa joko entisistä tai nykyisistä adventisteista. Elinikäiset ystävyyssuhteet luotiin hänen mukaansa lastenleireillä ja myöhemmin Toivolinnassa sisäoppilaitoksessa.

– Jos olen sanonut, että olen käynyt sellaisen Toivonlinnan sisäoppilaitoksen, ihmiset usein luulevat, että niitä on vaan jossain Keski-Euroopassa. Ei tiedetä, että Suomessakin on tällainen paikka.

Toivonlinnan sisäoppilaitos sijaitsee Turun kyljessä Piikkiössä meren rannalla. Silander aloitti opiskelun Toivonlinnassa 16-vuotiaana.

– Se on älyttömän hienolla paikalla ja sitä voisi kuvailla jopa vähän elitistiseksi. Siellä meren rannalla on poikien ja tyttöjen asuntolat. Ihmiset tulivat sinne myös pariutumaan, Silander kertoo.

Silander asui Toivonlinnan asuntolassa lukioikäisenä. Hän vietti myös lapsena aikaa alueella, sillä silloin siellä sijaitsi parantola, jossa Silanderin isä oli töissä.

Toivonlinnan rutiiniin kuuluivat aamuhartaudet ja lauantaisin vietettiin sapattia, joka alkoi jo perjantaina auringonlaskusta.

Sapatin aikana televisiota ei saanut katsoa ja lauantaina pidettävään jumalanpalvelukseen pukeuduttiin juhlavaatteisiin.

Uskonnollisesta taustasta dokumentti

Nuorena Silander huomasi, ettei uskonnollisesta taustasta puhuminen ollut aina hyvä idea.

– Kun kerroin kasvaneeni adventistiyhteisössä ja viettäneeni nuoruusvuoteni kristillisessä sisäoppilaitoksessa, jakautuivat ihmiset kahteen eri leiriin. Toiset pyörittelevät silmiään ja laukovat stereotypioita siitä, millaista elämäni mahdollisesti on tai millaisia arvoja vaalin.

– Toisille puolestaan herää kyltymätön mielenkiinto uskonyhteisön tapoja ja kulttuuria kohtaan.

Silander päättikin jo nuorena, ettei puhu asiasta julkisesti. Ajatus kuitenkin muuttui viime vuoden aikana.

Viime talvena Silander puhui tuottaja Terhi Romon kanssa ja he innostuivat dokumentin tekemisestä. Aiemmin pari oli tehnyt MTV:lle suosittua Tähdet vs. google ohjelmaa. Idea kypsyi ja dokumenttiprojekti käynnistyi kevättalven aikana.

Iriz Silander Tähdet vs. google -ohjelman ensimmäisen kauden kuvauksissa vuonna 2023.

Nyt Silander on haastatellut yli kahtakymmentä entistä ja nykyistä adventtikirkon jäsentä. Vaikka adventistiyhteisö on ollut Silanderille hyvä, kaikille se ei ole sitä ollut.



– Virallisesti sanotaan, että kaikki ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita. Haastattelemani seurakuntalaiset kuitenkin kertovat syrjinnästä ja voimakkaasta tuomitsemista, jos elämäntapasi eivät ole seurakuntasi linjaamien normien mukaisia.

– Elämä yhteisön sisällä on täynnä sankaritarinoita, voimannuttavia kokemuksia ja lempeää elämää. Siellä on kuitenkin myös tarinoita, jotka ovat jätetty varjoon. Koin, että yhteisön sisällä kasvaneena ja journalistin uran valinneena, minun asiani olisi tuoda myös näitä tarinoita pinnalle.

Asian ytimessä.doc: Paratiisi vai painajainen Toimittaja Iriz Silander on neljännen polven adventisti, joka on saanut turvallisen lapsuuden yhteisön parissa. Kaikilla ei ole sama kokemus. Dokumentissa Silander tapaa kirkosta eronneen ystävänsä Rosen sekä eheytyksen uhriksi joutuneen Veikan. Mitä kirkko ajattelee homoseksuaalisuudesta, eheyttämisestä tai avoliitoista?

Sunnuntaina julkaistavassa Paratiisi vai painajainen -dokumentissa Silander tapaa hyvän ystävänsä Rosen, entisen adventistin, jonka kanssa he viettivät nuoruusvuodet Toivonlinnassa. Dokumentissa Rose kertoo, miten kirkon jäsenet puuttuivat perheen sisäiseen poliisiasiaan.

– Vaikka Rosen kammottavat kokemukset eivät suoraan liity kirkkoon, vaan ainoastaan sen yhteen jäseneen, otti seurakunta hänen asiansa hoidettavakseen, Silander kertoo.

Dokumentissa Rose kertookin, miten hän koki kirkon puuttumiseen tapaukseen hiljentämisenä. Se rikkoi häntä ihmisenä.

Iriz ja Rose muistelee dokumentissa yhteistä aikaansa Toivonlinnassa. Kuva yhteisiltä nuoruusvuosilta.

Dokumentissa Silander tapaa myös adventtiyhteisössä kasvaneen Veikka Putkisaaren, joka huomasi teini-ikäisenä ihastuvansa tyttöjen sijasta poikiin. Dokumentissa hän kertoo, millaista ristiriitaa homoseksuaalisuus aiheutti hänessä itsessään ja miten häntä alettiin eheyttää.

Viime keväänä kaksi seurakunnan jäsentä tuomittiin pahoinpitelystä Putkisaaren eheyttämiseen liittyen. Virallisessa kannanotossaan Suomen Adventtikirkko painottaa, etteivät sen seurakunnat tue eivätkä järjestä seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseen tähtääviä eheytyshoitoja.

Lue lisää: Eheytyshoitoa alaikäiselle antaneet tuomittiin pahoinpitelystä

Dokumentissa Veikka Putkisaari kertoo tapauksen lisäksi myös siitä, kuinka intohimoinen uskova ja saarnaaja hän oli teini-ikäisenä.

– Mielenkiintoista on ollut myös huomata, että harvoin kirkosta lähtenyt ajattelee, että uskonnollisessa yhteisössä eläminen olisi yksiselitteisesti vain kurjaa, saati vie pohjaa uskolta. Veikkakin sanoi haastattelussani, että hänen kokemuksensa ovat horjuttaneet hänen luottamustaan yhteisöön, mutta ei vienyt uskoa, kertoo Silander.

"Kaikki ääriajattelu tukahduttaa"

Dokumentin tekeminen on Silanderille hyvin henkilökohtainen prosessi, onhan hän pitänyt taustaansa pois julkisuudesta niin pitkään.

– Tämän dokumentin myötä olen oppinut sen, että tämä uskonnollinen yhteisö on ollut toisille aivan ihana elämäntapa ja tuonut elämään syvyyttä ja rauhaa.

– Mutta sitten toisille, varsinkin sellaisille, jotka jollakin tavalla poikkeavat meidän uskonnollisesta normista, se on ollut suuri haaste ja joillekin jopa tosi traumatisoiva.

Silander toivoo myös, että dokumentin katsojat näkisivät, ettei kriittiset osat dokumentista kohdistu vain adventismiin, vaan muihinkin elämänkatsomuksellisiin yhteisöihin.

– Olen samaa mieltä kuin ystäväni Rose, joka osasi kiteyttää asian hyvin dokumentissa: Kaikki ääripääajattelu tukahduttaa tervettä keskustelua ja tervettä kyseenalaistamista. Se ei kuitenkaan koske vain adventismia, vaan kaikkia yhteisöjä.