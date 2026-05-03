Kaikki EU-maat eivät ole yhtenäistäneet linjaa raiskauksen määrittämisestä.
Eurooppa haluaa yhtenäistää raiskauksen määritelmän.
Euroopan parlamentissa äänestettiin tiistaina 28. huhtikuuta raiskauksen määrittelemisestä koko Euroopan laajuisesti.
Kaikki EU-maat eivät ole ottaneet lainsäädäntöönsä seksin määritelmää, joka perustuu vapaaehtoiseen, tietoiseen ja peruutettavissa olevaan suostumukseen.
Aloite on kulkenut nimellä "vain kyllä tarkoittaa kyllä".
Suomessa raiskauksen määritelmää muutettiin rikoslaissa suostumusperustaiseksi. Uusi seksuaalirikoslainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2023.
Parlamentin mukaan kaikkien EU-maiden tulisi määrittää raiskaus samalla tavalla.
EU-maista Italia, Unkari, Romania, Bulgaria, Tshekki, Puola, Slovakia ja Liettua vaativat raiskauksen uhrilta yhä jonkinlaisia todisteita verbaalisesta kiellosta, pakottamisesta tai fyysisestä vastustamisesta.
Toivottu päätös
Ruotsalaismeppi Evin Incirin mukaan yhtenäistä linjausta on toivottu jo vuosien ajan.
– On sekä moraalisesti että oikeudellisesti mahdotonta hyväksyä, että naisia ei suojella "vain kyllä tarkoittaa kyllä" -lainsäädännöllä kaikkialla EU:ssa.
Aloitteen puolesta äänesti 447 edustajaa ja vastaan 160. Parlamentissa on yhteensä 720 edustajaa.