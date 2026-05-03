Näissä EU-maissa uhrin on yhä todistettava tulleensa raiskatuksi MTV Julkaistu 03.05.2026 19:45 Leo Kirjonen leo.kirjonen@mtv.fi Kaikki EU-maat eivät ole yhtenäistäneet linjaa raiskauksen määrittämisestä. Eurooppa haluaa yhtenäistää raiskauksen määritelmän. Euroopan parlamentissa äänestettiin tiistaina 28. huhtikuuta raiskauksen määrittelemisestä koko Euroopan laajuisesti. Kaikki EU-maat eivät ole ottaneet lainsäädäntöönsä seksin määritelmää, joka perustuu vapaaehtoiseen, tietoiseen ja peruutettavissa olevaan suostumukseen. Aloite on kulkenut nimellä "vain kyllä tarkoittaa kyllä". Suomessa raiskauksen määritelmää muutettiin rikoslaissa suostumusperustaiseksi. Uusi seksuaalirikoslainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2023. Parlamentin mukaan kaikkien EU-maiden tulisi määrittää raiskaus samalla tavalla. EU-maista Italia, Unkari, Romania, Bulgaria, Tshekki, Puola, Slovakia ja Liettua vaativat raiskauksen uhrilta yhä jonkinlaisia todisteita verbaalisesta kiellosta, pakottamisesta tai fyysisestä vastustamisesta. Toivottu päätös Ruotsalaismeppi Evin Incirin mukaan yhtenäistä linjausta on toivottu jo vuosien ajan. – On sekä moraalisesti että oikeudellisesti mahdotonta hyväksyä, että naisia ​​ei suojella "vain kyllä ​​tarkoittaa kyllä" -lainsäädännöllä kaikkialla EU:ssa. Aloitteen puolesta äänesti 447 edustajaa ja vastaan 160. Parlamentissa on yhteensä 720 edustajaa.

Hiljaisuutta, vastustamisen puutetta, kielteisen vastauksen puuttumista, aiempaa suostumusta, aiempaa seksuaalista käyttäytymistä tai nykyistä tai aiempaa suhdetta ei pidä tulkita suostumukseksi, parlamentti totesi äänestyksen jälkeen antamassaan lausunnossa.

Naisten linjan mukaan yli puolet suomalaisnaisista on kokenut fyysistä väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa tai uhkailua.

Otsikkoa muokattu kello 20.09.

