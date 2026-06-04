Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tuntuu olevan kiintynyt vapaaotteluorganisaatio UFC:n järjestelyihin Valkoisen talon pihalla.
UFC:n historiallinen ilta Valkoisen talon pihalla 14. kesäkuuta juhlistaa Yhdysvaltain 250. vuosipäivää sekä presidentti Donald Trumpin 80-vuotispäiviä.
Tiistaina Trump vertasi UFC-rakennelmaa Pariisin Eiffel-torniin, joka piti alkuperäisten suunnitelmien mukaan purkaa 20 vuotta sen rakentamisen jälkeen.
– Rakennamme Valkoisen talon eteen jotain, joka on monien mielestä melko viehättävä. Siinä otellaan iso UFC-otteluilta 14. kesäkuuta… ehkä emme pura sitä koskaan, Trump totesi TikTok-videolla.
Videosta jäi epäselväksi se, kuinka tosissaan Trump oli. Istuva presidentti tunnetaan Valkoisen talon normien rikkomisesta.
Historialliseen otteluiltaan odotetaan paikan päälle noin 4 000 katsojaa.
Ikoninen kuvakulma Valkoisesta talosta on muuttunut näkymältään.2026 Getty Images