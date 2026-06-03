Yhdysvallat käytti voimaa Persianlahdella.

Yhdysvallat kertoo ampuneensa ohjuksella alusta, joka pyrki rikkomaan maan asettamaa Iranin satamasaartoa.

Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskus Centcom kertoo viestipalvelu X:ssä, että sen joukot pysäyttivät tiistaina Persianlahdella tyhjän öljytankkerin, joka pyrki kohti iranilaista satamaa.

Centcomin mukaan Botswanan lipun alla kulkevan aluksen miehistö ei huomioinut varoituksia tai noudattanut ohjeita useaan otteeseen 24 tunnin aikana.

Yhdysvaltain ilma-alus pysäytti tankkerin ampumalla ohjuksen aluksen konehuoneeseen.

Yhdysvallat ilmoitti Iranin satamasaarrosta huhtikuussa.

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