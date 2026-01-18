Kaamos päättyy tänään Suomen pohjoisimmassa kylässä Nuorgamissa Utsjoella, kun aurinko nousee siellä ensimmäistä kertaa lähes kahdeksaan viikkoon.

Aurinko laski Nuorgamissa viimeksi 24. marraskuuta.

Aurinko nousee Nuorgamissa kahtakymmentä vaille kaksitoista aamupäivällä ja laskee kolme minuuttia ennen yhtä iltapäivällä. Päivän pituus on siis tunti ja seitsemäntoista minuuttia. Sää näyttää ennusteen mukaan tosin pilviseltä, joten jää nähtäväksi, kuinka paljon aurinkoa nuorgamilaiset todellisuudessa näkevät.

Ero pohjoisen ja etelän välillä on tällä hetkellä suuri, sillä Suomen eteläkärjessä Hangossa päivän pituus on tänään noin seitsemän tuntia.