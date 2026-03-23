Katupölyn lisäksi siitepölykausi on alkanut.

Ilmanlaatu on ollut Suomessa viikon ajan monin paikoin välttävä tai huono, hetkittäin jopa erittäin huono, kertoo Ilmatieteen laitos.

Viikonloppuna korkeita katupölypitoisuuksia mitattiin laajalti Etelä- ja Keski-Suomen kaupungeissa etenkin vilkkaiden teiden läheisyydessä.

– Kuka tahansa voi saada ärsytysoireita eli nuhaa, yskää, silmien ja kurkun kutinaa. Erityisen haitallista katupöly on hengitys- ja sydänsairaille, iäkkäille ja pienille lapsille, toteaa Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski.

Kaskella on yksinkertainen vinkki, kuinka oireita voi lieventää: Välttämällä liikkumista katupölyisillä alueilla sekä käyttämällä kasvomaskia.

Allergikkoja kiusaa myös alkanut siitepölykausi. Turun yliopiston siitepölytiedotuksen mukaan pähkinäpensaan ja lepän kukinta on alkanut maan lounaisosissa ja Uudellamaalla.

Jonkin verran helpotusta on luvassa, sillä huomisillan ja sitä seuraavan yön aikana sataa lähes koko maassa.