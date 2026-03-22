Julkaistu 56 minuuttia sitten

Jääkiekon SM-liigan pudotuspelien avauskierroksen ensimmäisten otteluiden suurin yllätys on koettu JYPin ja Pelicansin välisessä ottelusarjassa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nosti ennakkoon JYPin "aivan pienen pieneksi ennakkosuosikiksi", mutta Pelicans on kahden pelin jälkeen jo voiton päässä puolivälieräpaikasta. Pelicans aloitti pudotuspelit perjantaina Jyväskylässä 3–1-voitolla ja jatkoi siitä vuorokautta myöhemmin kotonaan voittamalla jyväskyläläiset 3–2. Tilastojen valossa tällainen lopputulema on suorastaan hämmentävä, sillä kahden ottelun jälkeen laukaukset maalia kohti ovat JYPille 62–29 ja maaliodottamakin 6,67–3,38. – Voi sanoa, että jos joskus puolustus on ottanut niskaotteen, niin nyt. Kivi sanoi jo ennen pudotuspelien alkua, että mikäli Pelicans jollain itsensä kampeaa puolivälieriin, niin se on juurikin tiivis puolustuspeli ja Patrik Bartošakin huippuotteet. Kahdessa ensimmäisessä pelissä tšekkivahti on syönyt JYPiltä maaliodottamaa peräti 3,67 osuman edestä, ja hänen torjuntaprosenttinsa on huima 95,16.

Kaukalon toisessa päässä JYPin Oskari Salmine on ollut helisemässä. Torjuntaprosentti on umpisurkea 79,31, ja hän on päästänyt 2,62 maalia yli maaliodottaman

– Torjunnat (Bartošakin hyväksi) ensimmäisessä pelissä 27–8 ja toisessa 32–15. Aivan käsittämättömän isot erot, Kivi hämmästelee.

58 sekuntia kiekossa, kolme maalia

Pelicansin laukaisuprosentti on kahden pelin jälkeen täysin posketon. Kaikista joukkueen laukauksista maaliin on mennyt peräti 10,71 prosenttia. Viime vuosien pudotuspeleissä paraskaan joukkue ei ole yltänyt edes seitsemään prosenttiin.

Vaikka JYP oli runkosarjassa kolmanneksi tehokkain (6,70 %) laukoja, mutta nyt tämäkin lukema on sen osalta umpisurkea: 2,63.

Hämmästyttävimmät osoitukset Pelicansin tehokkuudesta saatiin ensimmäisen ottelun toisessa ja toisen ottelun kolmannessa erässä.

Perjantaina Jyväskylässä Pelicansilla oli toisessa erässä vain 28 sekuntia kiekonhallintaa hyökkäysalueella, kun JYPillä sitä oli vastaavasti kaksi ja puoli minuuttia. Silti Pelicans vei erän 2–1, kun Oskars Batna ja Miro Väänänen sinetöivät JYPin tasoituksen jälkeen 3–1-loppulukemat.

Lauantaina Lahdessa Pelicansilla oli päätöserässä hyökkäysalueen kiekonhallintaa kokonaiset 30 sekuntia, JYPillä kaksi minuuttia ja 23 sekuntia. Erälukemat kirjattiin silti 1–1, ja Eerik Kolehmainen viimeisteli Pelicansille 3–2-voittomaalin.

Kiekonhallintaprosentti on JYPin hyväksi 59–39.

– Pelicans ei ole lähtenyt hyökkäyskilpailuun, sillä heillä on niin vajavaista se hyökkääminen. On kyllä taktisesti hienoa peliä.

Katseet apuvalmentajiin

Vielä puolitoista viikkoa sitten JYP oli kiinni runkosarjan nelossijassa ja suorassa puolivälieräpaikassa. Tuon jälkeen joukkue on voittanut viidestä viime pelistään vain yhden. Salmisen ja Oskari Setäsen yhteen laskettu torjuntaprosentti näissä otteluissa on vaatimaton 82,14.

Kivi kuitenin huomauttaa, etteivät JYPin tappiot mene pelkästään heikon maalivahtipelin tai vastustajan tehokkuuden piikkiin.

– Eihän tämä ole sattumaa. Tästä päävalmentaja Petri Matikainen myös pudotuspeli-infossa puhui, että he eivät ole tasapainossa tällä hetkellä. He olivat ehkä alavireisin joukkue pudotuspeleihin lähdettäessä. Se peli ei vain ole toiminut.

– Saa nähdä, puolustaako Pelicans JYPin laulukuoroon. SaiPa voitti Tepsin tästä tilanteesta viime vuonna, mutta SaiPalla oli peli kunnossa. JYPillä ei ole.

Kiven mukaan huomenna maanantaina Jyväskylässä pelattavasta kolmannesta kohtaamisesta on luvassa kakkosvalmentajien taistelu.

– Kun päävalmentajat, Matikainen ja Sami Kapanen, ovat tuollaisia kovia johtajia, niin apuvalmentajien puolelta kyllä tulee se ratkaisu sitten. JYPillä Heiskasen Santerin kautta on tullut tunne, mutta löytyykö sieltä vielä JYPiltä jotain, millä pystyy tuohon pelipuoleen vaikuttamaan? Se on tämän sarjan ratkaisu.

– Pudotuspelivaiheessa täytyy aina keksiä jokin juttu, joka muuttaa suuntaa, ja sen takia tämä menee valmennuksen taisteluksi nyt kyllä.

Mikko Hyytiä MTV Uutiset Mikko Hyytiä työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Sähköposti: mikko.hyytia@mtv.fi