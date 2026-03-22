Jääkiekon SM-liigan pudotuspelien avauskierroksen ensimmäisten otteluiden suurin yllätys on koettu JYPin ja Pelicansin välisessä ottelusarjassa. MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nosti ennakkoon JYPin "aivan pienen pieneksi ennakkosuosikiksi", mutta Pelicans on kahden pelin jälkeen jo voiton päässä puolivälieräpaikasta.
Pelicans aloitti pudotuspelit perjantaina Jyväskylässä 3–1-voitolla ja jatkoi siitä vuorokautta myöhemmin kotonaan voittamalla jyväskyläläiset 3–2.
Tilastojen valossa tällainen lopputulema on suorastaan hämmentävä, sillä kahden ottelun jälkeen laukaukset maalia kohti ovat JYPille 62–29 ja maaliodottamakin 6,67–3,38.
– Voi sanoa, että jos joskus puolustus on ottanut niskaotteen, niin nyt.
Kivi sanoi jo ennen pudotuspelien alkua, että mikäli Pelicans jollain itsensä kampeaa puolivälieriin, niin se on juurikin tiivis puolustuspeli ja Patrik Bartošakin huippuotteet. Kahdessa ensimmäisessä pelissä tšekkivahti on syönyt JYPiltä maaliodottamaa peräti 3,67 osuman edestä, ja hänen torjuntaprosenttinsa on huima 95,16.