Henkirikos tapahtui Kuopiossa viime vuoden maaliskuussa.

Miestä syytetään toisen miehen taposta ja hautarauhan rikkomisesta sekä naisen törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä vapaudenriistosta Kuopiossa viime vuoden maaliskuussa.

Syyttäjän mukaan tilanne oli saanut alkunsa siitä, kun tekijä oli huomannut päihteidensä kadonneen. Asunnossa oli tekijän lisäksi yksi mies ja yksi nainen. Mies oli syyttänyt päihteidensä katoamisesta heitä.

Hän oli estänyt naista lähtemästä asunnosta sanallisesti sekä väkivalloin. Mies oli lyönyt naista machete-veitsellä jalkaan ja kuristanut tätä. Mies ei useaan tuntiin soittanut naiselle ambulanssia, vaikka nainen oli loukkaantunut. Nainen pääsi poistumaan asunnosta vasta usean tunnin jälkeen.

Riidatonta on, että mies ei antanut kenenkään poistua ennen kuin hänen päihteensä löytyisivät. Hän on myös myöntänyt tönäisseensä naista ja aiheuttaneensa haavan tämän jalkaan.

Väkivaltaa "useita tunteja"

Päihteitään etsinyt mies pahoinpiteli asunnossa ollutta miestä niin että tämä kuoli. Syytteen mukaan mies paini, kuristi ja löi tätä veitsellä etsiessään huumeitaan.

Uhrilla ollut jalkaproteesi myös irtosi tai irrotettiin, minkä takia hänellä ei ollut syyttäjän mukaan mahdollisuuksia puolustautua.

Syyttäjän mukaan väkivalta jatkui "useita tunteja". Mies oli raahannut uhrin pitkin lattiaa keittiöön, johon tämä jätettiin makaamaan. Syytteen mukaan väkivalta oli loppunut vasta sitten, kun uhri oli jäänyt tajuttomana lattialle.

Mies oli vielä väkivallanteon jälkeen valmistanut asunnossa ruokaa ja vasta sitten lähtenyt asunnosta.