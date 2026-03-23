Kaksi edellistä Suomen mestaruutta voittanut Espoon Oilers hakee F-liigalta poikkeuslupaa Tapiolan urheiluhallin salibandykaukaloon. Seura haluaa parantaa pelaajien turvallisuutta kotiotteluissaan kaukalon kokoa muuttamalla.
Tapiolan urheiluhalli on tunnettu salibandypiireissä vaarallisena kenttänä. Kaukalon välittömässä läheisyydessä olevat betoniset ja metalliset rakenteet ovat olleet vaaraksi pelaajille.
Törmäyksiä on tapahtunut, ja tunnetuin tällainen tilanne Oilersin kotikaukalossa nähtiin syksyllä 2021, kun maailman parhaisiin pelaajiin lukeutunut Krister Savonen löi päänsä urheiluhallin kaukaloa reunustavaan pehmustamattomaan seinään. 27-vuotias Savonen ilmoitti myöhemmin saman kauden aikana uransa lopettamisesta. Syynä olivat lukuisat puolustajan saamat aivotärähdykset.
Kolmannesta peräkkäisestä Suomen mestaruudestaan miehissä taisteleva Espoon Oilers hakee nyt poikkeuslupaa, joka mahdollistaisi sen kotiotteluiden pelaamisen nykyistä kapeammalla kaukalolla. Seura esittää kentän kooksi 40 x 19 metriä, kun pääsarjamääräysten mukainen koko on 40 x 20 metriä.
Oilers hakee kaukalon poikkeuslupaa kaudesta 2026–2027 alkaen. Lupa vaatii Suomen salibandyliiton hyväksynnän.
Tapiolassa pääkatsomon puolella turvaväli kaukalon ja seinän välillä on ollut noin 40 senttimetriä. Esitetyllä seuran uudella ratkaisulla turvaväli kasvaisi 140 senttimetriin. Isompi väli takaisi jatkuvasti nopeutuvassa lajissa pelaajalle enemmän tilaa vaaratilanteissa.
Alkuvuodesta 2024 Suomen Salibandyliitto antoi 14 pääsarjajoukkueen hallille turvallisuusmääräyksiä, jotka koskivat kaukalon välittömässä läheisyydessä olevien betonisten tai metallisten rakenteiden tai kulmien pehmustamista.
Seura kertoo, että nyt Espoossa tullaan toteuttamaan lisäturvatoimia, kun Tapiolan urheiluhallissa pehmustetaan kentän koko pitkä sivu.
Kotiotteluiden siirtäminen ei vaihtoehto
Oilersin toiminnanjohtaja Henry Arrhenius kommentoi poikkeusluvan hakemista seuran sivuilla.
– Tapiolan urheiluhalli on yksi sarjan parhaista halleista, jossa yleisö pääsee aistimaan pelin intensiteetin läheltä. Halli on turvallisuuden näkökulmasta yksi riskialttiimmista pelipaikoista. Urheilijoiden turvallisuus on meille tärkein prioriteetti, ja olemme seuran sisällä yksimielisiä tämän ratkaisun tarpeellisuudesta.
Seuran vaihtoehtona ei ole siirtyä pelaamaan kotiotteluitaan muualle vaan jatkaa pelaamista Tapiolan urheiluhallilla tiiviistä kenttäalueesta huolimatta.
Espooseen oli suunnitteilla myös monitoimiareena, mutta projekti ei ole edistynyt viime vuosina. Tapiolan urheiluhallin peruskorjaukselle ei ole myöskään näköpiirissä konkreettisia etenemisaskeleita, Oilers kertoo sivuillaan.
– Olosuhteiden merkittävä kehittäminen vaatii yksityistä rahoitusta, aktiivista yhteistyötä seurojen, poliittisten päättäjien ja yksityisten toimijoiden välillä. Tapiola olisi monitoimiareenalle luonteva sijainti, sillä alueella toimii useita merkittäviä käyttäjiä, Arrhenius kertoo.
Espoossa pelaa myös toinen miesten F-liigaseura Westend Indians. Indians pelaa kotiottelunsa Otahallilla, jossa vastaavia kaukalon suorassa läheisyydessä olevia betoniseiniä ja metallikaiteita ei ole.