Poliisi on saanut valmiiksi Turun Mäntymäen helmikuisen puukotustapauksen tutkinnan.
Poliisi epäilee kyseessä olleen 17-vuotiaiden pieleen mennyt päihdekauppa.
– Tutkinnassa selvisi, että epäillyt olivat suunnitelleet vaihtavansa viinapullon lääkkeisiin, mutta pullo oli ehditty juomaan epäiltyjen toimesta. Uhrin tarkastaessa viinapulloa olivat epäillyt käyneet tämän kimppuun, puukottaneet tätä ja ryöstäneet tältä myynnissä olevia huumaavia lääkkeitä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Järvenpää kertoo poliisin tiedotteessa.
Rikos tapahtui torstai-iltana 19. helmikuuta Kunnallissairaalan tiellä. Kolme 17-vuotiasta oli sopinut kaupat niin ikään 17-vuotiaan uhrin kanssa, jolta kolmikon oli tarkoitus saada huumaavia lääkkeitä.
Tapaamispaikalla väkivallanteko keskeytyi sivullisen henkilön väliintuloon. Karkuun lähteneistä nuorista kaksi saatiin kiinni vielä samana iltana, kolmas myöhemmin.
Kolmikkoa epäillään tapon yrityksestä, törkeästä ryöstöstä, toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja huumausainerikoksista. Rikoksen uhri on epäiltynä huumausainerikoksesta.
Samoja epäiltyjä epäillään lisäksi edellisenä iltana tapahtuneesta törkeän ryöstön yrityksestä, jossa huumeita myyvä henkilö yritettiin ryöstää puukolla. Nuoret on lisäksi yhdistetty päivää aiemmin tapahtuneeseen törkeänä ryöstönä tutkittuun tapaukseen.
Poliisi varoittaakin laitonta päihdekauppaa tekeviä siitä, että huumeiden ja esimerkiksi sähkötupakka vapejen kauppatilanteisiin liittyy aina vakavan väkivallan riski. Kauppatilanteisiin saapuvilla on yhä useammin hallussaan teräaseita, mikä tekee tilanteista äärimmäisen vaarallisia.