Nuori mönkijän kuljettaja yritti kovassa humalassa paeta poliisia Oulussa.

Oulun poliisi sai perjantai-iltana kahdeksan aikaan ilmoituksen mahdollisesti juopuneesta mönkijän kuljettajasta Oulun Limingantullissa.

Poliisipartio tavoitti mönkijän kauppakeskuksen pihasta ja meni puhuttamaan kuljettajaa.

15-vuotias oli poliisin nähdessään kuitenkin lähtenyt peruuttamaan ja törmännyt pysähtyneeseen autoon. Sen jälkeen hän vielä yritti paeta paikalta, mutta poliisi sai hänet pysäytettyä lyhyen seuraamisen jälkeen.

Lukuisia rikosepäilyjä

15-vuotias oululainen nuori puhalsi poliisin alkometriin törkeän rattijuopumuksen ylittävän lukeman. Nuoren miehen epäillään lisäksi syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Mönkijän kyydissä oli samanikäinen nuori nainen.

15-vuotias kuljettaja vietiin ensihoidon toimesta lääkärin arvioon kovan humalatilan takia ja kyydissä ollut nuori nainen toimitettiin vanhempiensa luokse.