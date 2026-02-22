Mynämäen kunnanjohtaja uskoo yhteisöllisyyden toimivan voimavarana suuren surun keskellä.

Alle kouluikäinen lapsi jäi auton alle ja kuoli omakotitalon pihalla Mynämäellä tänään aamulla.

Mynämäen kunnanjohtaja Carita Maisila kertoo MTV Uutisille, että tieto lapsen kuolemasta tuli hänelle järkytyksenä.

– Niin pienestä elämä on kiinni. Ihan pienestä tilanteesta voi pieni elämä päättyä. On se valtavan pysäyttävää ja järkyttävää, Maisila sanoo murheellisena.

Viime lokakuussa Mynämäen keskustassa tapahtui samantyyppinen tragedia, kun pieni lapsi jäi kuorma-auton alle ja kuoli. Maisila toteaa, että tuolloin yhteisöllisyys nousi kunnassa vahvaksi voimavaraksi.

– Uskon, että samoin on nyt. Toisiamme tukien ja yhteisön voimalla yritämme surua käsitellä. Seurakunta onkin järjestämässä huomenna suruhartauden.

Mynämäen seurakunta kertoo Facebookissa pitävänsä Mynämäen kirkossa suruhartauden kello 18 maanantai-iltana.

– Traaginen onnettomuus kertoo elämän hauraudesta ja arvaamattomuudesta. Vastausten sijaan se asettaa meidät miettimään, miten voisimme tukea toisiamme ja työstää suruamme? Suurin suru on sanaton ja samalla meillä kuitenkin on sanat, jotka voivat ohjailla surua, vaikkeivat sitä voi poistaa, kirjoittaa kirkkoherra Antti Kallio.

Kriisiryhmä tukena

Maisilan mukaan Mynämäellä ei ole vielä tarkkaan päätetty, millä tavoin asiaa tullaan mahdollisesti käsittelemään esimerkiksi kouluissa, joissa tapahtunut varmasti puhuttaa.

– Meillä on johtoryhmä kyllä ollut tänään asian äärellä, mutta vielä ei ole tarkempia tietoja. Kokoonnumme huomenna aamulla uudemman kerran ja sen jälkeen päätetään, miten asiaa käsitellään.

Maisila toteaa, että seurakunnan lisäksi myös hyvinvointialueelta tulee tukea surun keskellä.

– Kriisiryhmä on varmasti perheen luona. Lämpimiä ajatuksia kovasti itsellänikin on tragedian kohdanneen perheen luokse.