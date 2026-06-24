Psykoterapeutti Maaret Kallio muistuttaa vanhempia sosiaaliseen mediaan liittyvistä vaaroista.

Lapset ja monet vanhemmatkin ovat parhaillaan kesälomalla, ja some täyttyy aurinkoisista rantakuvista.

Väestöliiton seksuaaliterveysklinikalla erityisasiantuntijana aiemmin työskennellyt psykoterapeutti Maaret Kallio sanoo katsovansa osaa päivityksistä huolestuneena.

– Työni Väestöliitossa keskittyi seksuaalisen väkivallan ja kaltoinkohtelun teemaan, potilastyöhön ja kouluttamiseen […] ja tämä kaikki palasi mieleeni katsottuani somea juhannuksen jälkeen, hän kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Kallion kokema someen liittyvä huoli liittyy etenkin vähäpukeisista lapsista julkaistuihin kuviin.

– Seksuaalisen väkivallan parissa tehdyiltä työvuosilta jäi mieleeni väkevä sääntö: älä julkaise lapsesta uimapukukuvia verkossa, hän toteaa.

– Vähäpukeiset ja harmittomat kesäkuvat lapsista voivat levitä ja päätyä seksuaaliseen käyttöön. Tekoälyajassa lapsen kuvasta voidaan tehdä alaston ja seksuaalinen kuva, jota käytetään materiaalina aikuisen seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseen.

Kallio muistuttaa, että lapsen vähäpukeisessa tai alastomassa kehossa ei ole mitään pahaa tai hävettävää ja kesään ja lapsuuteen kuuluvat ihanat vesileikit ja kesätouhut.

– Mutta aikuinen: mieti tarkoin, onko lainkaan syytä julkaista uikkarikuvia lapsesta. Vastuu kuvien julkaisusta on aina aikuisella, ei lapsella, hän kommentoi.

– Rajaaminen on rakkautta, johon lapsilla on aivan erityinen oikeus.