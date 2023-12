Yhä nuoremmat lapset ottavat ja jakavat itsestään alastonkuvia – myös Suomessa

Näin toimit turvallisesti netissä – neuvot lapsille ja nuorille Muista salasanat. Suojaa kännykkäsi, tablettisi tai tietokoneesi salasanalla. Pidä laite kiinni tai salasanalla suojattuna aina, kun laite ei ole näköpiirissäsi. Älä kerro salasanojasi muille.

Pidä kamera kiinni. Jos et käytä laitteesi kameraa, pidä se suojattuna tai suljettuna.



Nettiin ladattua sisältöä ei saa sieltä helposti pois. On hyvä käyttää harkintaa, voisiko osan kuvista ja videoista julkaista vain rajatulle yleisölle tai pitää tili yksityisenä.



Kuvat päätyvät helposti vääriin käsiin. Seurustelusuhteessa luottamuksella jaettu intiimi kuva voi myöhemmin lähteä leviämään. Mieti aina tarkkaan, kenelle jaat ja millaisia kuvia jaat. Jos riskeistä huolimatta haluat jakaa kuvia itsestäsi, pohdi, miten riskejä voisi mahdollisesti minimoida. Voisitko esimerkiksi rajata kuvia siten, ettei sinua voida kuvista tunnistaa, jos ne lähtevätkin leviämään myöhemmin?



Käytä harkintaa toisen kuvan muokkauksessa. Vaikka muokkaaminen voi itsestä tuntua hauskalta, voi toinen kokea sen kiusaamiseksi.



Muista, että lapsen ja nuoren alastonkuvan levittäminen on laitonta. Älä koskaan jaa kenenkään muun intiimiä tai seksuaalisesti loukkaavaa kuvaa eteenpäin tai näytä sitä kaverille. On tärkeä kertoa aina aikuiselle, jos näkee somessa tai muualla netissä levitettyjä alastonkuvia lapsista tai nuorista.



Henkilökohtaiset tiedot tulee pitää vain itsellä. Omia tietoja, kuten osoitetta ja puhelinnumeroa, ei koskaan kannata jakaa julkisesti. Näitä tietoja ei myöskään saa jakaa kenestäkään muusta.



Sinä määräät omista asioistasi myös netissä. Älä anna kenenkään painostaa tai houkutella sinua netissä tai somessa asioihin, joita sinä itse et tahdo. Aina saa sanoa EI ja poistua tilanteesta.



Ole varovainen. Netissä on paljon hyvää, mutta on tärkeä muistaa, että kaikki ei ole siellä sitä, miltä se vaikuttaa. Netissä on helppo esiintyä feikkiprofiililla. Jos tutustut netissä uusiin ihmisiin, älä tapaa heitä livenä edes web-kameran välityksellä, ilman että keskustelet asiasta ensin huoltajasi kanssa. Jos joku on kovasti huoltajalle kertomista vastaan, on syytä olla entistä varovaisempi ja kertoa kielloista huolimatta asiasta turvalliselle aikuiselle! Lähde : PELASTAKAA LAPSET RY / Nettivihje