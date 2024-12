Lapsiin netissä kohdistuvan seksuaaliväkivallan ilmiöt huolestuttavat Pelastakaa Lasten asiantuntijoita.

Pelastakaa lapset -järjestön mukaan netissä lapsiin kohdistuvassa seksuaaliväkivallassa on kasvussa kolme ilmiötä: lasten itsensä ottamat kuvat, lasten kiristäminen alastonkuvilla ja tekoälyllä tuotettu lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivaltaa kuvaavaa materiaalia.

Lasten ja nuorten itse itsestään ottamien seksuaaliväkivaltaa todistavien kuvien määrä on eksponentiaalisessa kasvussa, järjestö kertoo tiedotteessa.

Nettivihje-palvelun asiantuntijat arvioivat, että valtaosa uudesta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista on lapsen itse taltioimaa. Lasta on saatettu houkutella, ohjata tai kiristää ottamaan itsestään seksuaalissävytteisiä tai seksuaalisia tekoja sisältäviä kuvia tai videoita.

Tytöiltä kiristetään alastonkuvia, pojilta rahaa

Suomeen on myös rantautunut ilmiö, jossa lasta kiristetään alastonkuvilla. Kuvia uhataan lähettää lapsen lähipiirille, jos hän ei suostu kiristäjän ehtoihin.

– Usein tyttöjä kiristetään lähettämään lisää alastonkuvia ja pojilta puolestaan kiristetään rahaa, Nettivihjeen asiantuntija Mikko Ahtila kuvaa ilmiötä tiedotteessa.

Ahtilan mukaan kiristykseen ei tule koskaan suostua ja siitä täytyy ilmoittaa eteenpäin.

Lisäksi asiantuntijat kertovat seuraavansa huolissaan tekoälyllä tuotetun materiaalin kasvusta, jota kuvataan räjähdysmäiseksi.

– Tekoälyn tuottaman materiaalin osuus kaikesta lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tulee jatkossa olemaan merkittävä – ellei jopa suurin, Ahtila sanoo.

Alastonkuvan leviämisestä voi ilmoittaa anonyymisti

Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelun pyrkimyksenä on torjua lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. Järjestö kertoo aloittaneensa yhteistyön National Center for Missing & Exploited Childrenin kanssa ja ottanut verkkosivuilleen lasten ja nuorten käyttöön Take It Down -palvelun.

Palvelun kautta lapsi tai nuori voi ilmoittaa anonyymisti oman alastonkuvansa leviämisestä tai pelosta, ja palvelu ryhtyy etsimään ja poistamaan kyseistä alastonkuvaa verkosta.

Jos lapsen alastonkuva lähtee kiertämään internetissä, asiasta on syytä tehdä ilmoitus poliisille tai Nettivihje-palveluun. Asia tulisi kuitenkin myös käsitellä lapsen kanssa ja tarvita riittävää tukea ja jatkoapua tarvittaessa.

– Ilmoituksen tekeminen voi tuntua monista lapsista ja nuorista tehottomalta tai riittämättömältä, ja on tärkeää tarjota heille lisäkeinoja hallita usein ahdistavaa ja pelottavaa tilannetta, Mikko Ahtila muistuttaa.

Vanhempien on syytä olla ajan tasalla netissä vaanivista uhista.

– Monilla vanhemmilla on heikko käsitys siitä, mitä lapset voivat nykyään kohdata digitaalisissa ympäristöissä ja miten lapsia voisi suojella, Ahtila sanoo.

– Suomeen nämä ilmiöt tulevat maailmalta aina hieman viiveellä ja kasvu tulee näkymään entistä voimakkaammin myös meillä. Tämän vuoksi yhä useampi lapsi on riskissä joutua seksuaaliväkivallan uhriksi.