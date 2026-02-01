Julianna Jokela kompuroi ikävin seurauksin.

Olet mitä syöt -ohjelman tuoreimmassa jaksossa mediapersoona Julianna Jokela laittaa elintapansa remonttiin.

Radiojuontajana tunnetuksi tulleen Jokelan matka kohti terveellisempää elämää sai kuitenkin kuoppaisen alun, kun hän kaatui gaalahumussa ikävin seurauksin.

– Oli tuo Radiogaala tuossa, ja nyt sitten parin päivän jälkeen minun jalkapöytäni näyttää siltä, että se on aika turvonnut. Toivotaan, ettei se ole murtunut, koska minulla menee sitten kaikki pieleen, Jokela sanoo jaksossa kameralle.

Seuraavassa klipissä Jokela seisoo Meilahden sairaalan edustalla.

– Kävin äsken sairaalassa. Otettiin kuvat tuosta jalasta, ja siellä on jalkapöydässä murtuma, hän sanoo kameralle.

– Tämä tarkoittaa siis sitä, etten saa kolmeen kuukauteen juosta, enkä oikeastaan tehdä mitään. Tämähän lähti tosi kivasti. Minua ärsyttää niin paljon, hän jatkaa.