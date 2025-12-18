Toimittaja ja kirjailija Laura Friman nähdään Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Olet mitä syöt -ohjelmassa lääkäri Pippa Laukka johdattaa jälleen kymmenen julkisuudesta tunnettua henkilöä terveempää elämää, selvittäen heidän arkensa haasteet ja voimavarat.

Uusimmassa jaksossa toimittaja Laura Friman, 45, saa apua matkalla kohti terveellisempiä elämäntapoja.

Laura Friman yllättyy terveystuloksistaan.MTV / Jori Heikkinen

Terveysmittauksissa selviää, että Frimanin rasvaprosentti on liian suuri ja palautuminen heikolla tasolla.

– Luulin, että minä vain laiskottelen ja palaudun menemään. Nämä tulokset tuntuivat masentavilta, koska olen tehnyt jo sellaista pitkäaikaista elämänmuutosta ja kokenut, että kaikki olisi jo paremmin. Nyt kuitenkin sitä tehtävää on vielä niin paljon, että tulee vähän sellainen turhautunut ja uupunut olo, Friman sanoo.

Mutta hyvänä uutisena Friman saa tietää, että vastoin hänen omia odotuksiaan, hänen ei tarvitse vielä murehtia esivaihdevuosista. Kyseessä onkin vain stressi, jonka Friman on luullut viittaavaan esivaihdevuosioireisiin.

Pippa Laukka johdattaa jaksossa Frimanin kohti stressitöntä arkea.