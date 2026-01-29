Julianna Jokela kertoo Olet mitä syöt -ohjelmassa, että hän saattaa tilata ruokaa kotiinkuljetuksella pari–kolme kertaa päivässä.

Olet mitä syöt -ohjelman tuoreimmassa jaksossa elintapansa uuteen uskoon laittaa mediapersoona Julianna Jokela.

Radiojuontajana tunnetuksi tulleen Jokelan kiireinen arki näkyy hänen elintavoissaan. Hän arvioi, että on käyttänyt muutamassa vuodessa noin 20 000 euroa ruokalähettipalveluihin. "Parhaimmillaan" Jokela saattaa tilata ruokaa kotiinkuljetuksella pari–kolme kertaa päivässä.

– Tämä kertoo siitä, kuinka vähän laitan itse ruokaa, Jokela sanoo.

Jakson kuvausten aikaan Jokela työskenteli vielä radiojuontajana NRJ:n aamussa. Aikaisten aamuherätysten vuoksi hänen yöunensa jäivät usein lyhyiksi, ja univelkaa yritettiin paikata sihauttamalla auki energiajuoma jos toinenkin.

Jokela sai aikuisiällä ADHD-diagnoosin. Jaksossa lääkäri Pippa Laukka kertoo, että ADHD voi näkyä ruokailutottumuksissa monella tavalla.

– Se voi näkyä siinä, että tehdään pikaistuksissaan valintoja, ollaan herkempiä triggeröitymään erilaisista ärsykkeistä, mauista, ruoan ulkonäöstä, jotka tarjoilevat mielelle ja aivoille aktiivisuutta lisäävää virikettä. ADHD:ssa olisi hyvä löytää tasapaino ja keino rauhoittaa aivoja ruokavaliolla.