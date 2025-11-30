Timo Jutila nähtiin Olet mitä syöt -ohjelmassa.
Entinen jääkiekkoilija Timo Jutila laittoi elämäntapansa remonttiin lääkäri Pippa Laukan johdolla Olet mitä syöt -ohjelmassa. Jutilan vaimo Satu oli huomannut sähköpostitse tulleen kutsuun ohjelmaan ja pari oli punninnut lähteäkö ohjelmaan.
– Tämä oli hyvä reissu, Jutila kiteyttää matkan ohjelmassa.
Ohjelman alussa nähdään aina hetki, kun Laukka laittaa osallistujan viikon ruoat pöydälle. Jutilan pöydältä löytyi hyvin vähän vihanneksia.