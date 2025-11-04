Anttila saapui tiistaiaamuna Huomenta Suomen haastatteluun keppien kanssa. Hän kertoo, miten jalka voi.

Marko Anttila ja Kia Lehmuskoski keskeyttivät Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman.

– Siellä on vamma. Sen kanssa on elettävä ja otettava rauhallisesti hetken aikaa. Se on tilanne tällä hetkellä, Anttila kertoo.

– En onneksi, sitten se olisi ollut vähän pidempi. Nyt selvitään varmaan kuukauden rauhallaan olemisella. Jotain positiivista kuitenkin.

– Olin aamupalapöydässä, kun Marko minulle soitti. Sitten alettiin ihmettelemään, mitä tästä seuraavaksi. Marko lähti lääkäriin ja minä menin studiolle. Olin studiolla meikissä ja minulle laitettiin halloween-maski ja en oikein tiennyt, tanssinko tänään vai en. Se oli aika kurja tilanne tietenkin. Odotin tietoa siitä, kuinka Marko voi, Lehmuskoski kertoo.