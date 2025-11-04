Marko Anttila ja Kia Lehmuskoski keskeyttivät Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman.
Entinen jääkiekkoilija Marko "Mörkö" Anttila joutui keskeyttämään Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun tähtiopettajansa Kia Lehmuskosken kanssa loukkaantumisen vuoksi viime sunnuntaina 2. marraskuuta.
Anttila oli satuttanut jalkansa aamulenkillä lähetyspäivänä.
– Lenkillä on tapana tehdä koreografioita itsekseni. Ihan perushyppelyssä tulin jotenkin huonosti alas. Se oli oikeastaan siinä. Tunsin heti, että sieltä meni jotain varmaan rikki. Niinhän ne kuvatkin sitten näyttivät, Anttila kertoi sunnuntaina.
Anttila saapui tiistaiaamuna Huomenta Suomen haastatteluun keppien kanssa. Hän kertoo, miten jalka voi.