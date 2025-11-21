Juuri nyt Avaa

Ohjelman alussa nähdään aina hetki, kun Laukka laittaa osallistujan viikon ruoat pöydälle. Jutilan pöydältä löytyi hyvin vähän vihanneksia.

Entinen jääkiekkoilija Timo Jutila laittaa elämäntapansa remonttiin lääkäri Pippa Laukan johdolla Olet mitä syöt -ohjelmassa. Jutilan vaimo Satu oli huomannut sähköpostitse tulleen kutsuun ohjelmaan ja pari oli punninnut lähteäkö ohjelmaan.

– Limonadia oli varmaan siinä ja sitten aika paljon lihaa ja makkaraa. Minulla on ollut sellainen tapa, että periaatteessa syön kerran päivässä. Aamiaista en ole syönyt varmaan kymmeneen vuoteen.