Entinen F1-kuljettaja Romain Grosjean kävi kuumana Indycarin Indianapolisin kisaviikonloppuna. Kuviin taltioitui, kuinka häntä jouduttiin pidättelemään, ettei pääsisi kohtaamaan toisen tiimin kuljettajaa Marcus Armstrongia.

Dale Coyne Racingilla ajava Grosjean halusi päästä varikkosuoralla Meyer Shank Racingin Marcus Armstrongin pakeille, mutta Armstrongin tiimin jäsenet estivät tätä. Sosiaaliseen mediaan levisi video tapahtuneesta.

– Päästä irti. Aioin puhua hänelle. Aioin sanoa, että haluan lyödä sinua, Grosjean sanoi samalla kun Meyer Shank Racingin tiimipäällikkö Jimmy Looper pidätteli tätä.

Lopulta Grosjean pääsi pitämään haluamansa juttutuokion. Tätä edelsi se, että hän laittoi kätensä selkänsä taakse osoittaakseen, ettei aio tehdä mitään fyysistä. Grosjean kertoi Armstrongille, ettei ole koskaan lyönyt ketään. Grosjeanin mukaan lyömiskommentti oli vitsi, joka johti väärinkäsitykseen.

– Romain soitti kertoakseen, että hän yritti vain keskustella Marcukselle ja vitsaili siitä, että haluaisi lyödä tätä. Se otettiin pois kontekstista ja siinä kohtaa tapahtui väärinkäsitys, videon sosiaaliseen mediaan jakanut Marshall Pruett kertoi X:ssä.

Tunteidenpurkauksen syyksi on arveltu sitä, että Grosjean oli kärsinyt jousituksen rikkoutumisesta tilanteessa, jossa Armstrong oli mukana.