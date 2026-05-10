Suomen joukkue Sveitsin MM-kisoihin nimettiin sunnuntai-iltana.
Leijonat lähtee MM-turnaukseen NHL-pitoisella nipulla. Pohjois-Amerikasta pelaajia on kaikkiaan 12. Joukkueen suurimmat tähdet ovat Aleksander Barkov ja Anton Lundell.
– Meillä on kokenut joukkue, joka on valmis menestymään. Paljon erilaista osaamista ja maajoukkueeseen erittäin sitoutuneita pelaajia, päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi Jääkiekkoliiton tiedotteessa.
Yksi yllättäjistä on hyökkääjä Sami Päivärinta, joka ponnistaa uransa ensimmäisiin MM-kisoihin SM-liigasta ja HPK:sta. Kotimaan pääsarjasta hänen lisäkseen mukana on vain Kärppien Eemil Erholtz.
Maajoukkueen GM Jere Lehtinen kertoo, että Leijonat seuraa vielä NHL:n pudotuspelien toista kierrosta, sillä yksittäisiä pelaajia saattaa vielä vapautua MM-kisoihin.
MM-leirityksestä kalkkiviivoilla putosivat maalivahti Waltteri Ignatjew, puolustajat Miska Kukkonen, Juuso Riikola ja Topias Vilen, sekä hyökkääjät Petteri Puhakka, Eetu Päkkilä ja sunnuntaina EHT-ottelussa loukkaantunut Aku Räty.
Leijonat MM-kisoihin:
Maalivahdit
29 Säteri Harri, EHC Biel-Bienne, NL
31 Annunen Justus, Nashville Predators, NHL
70 Korpisalo Joonas, Boston Bruins, NHL
Puolustajat
3 Määttä Olli, Calgary Flames, NHL
4 Lehtonen Mikko, ZSC Lions, NL10 Jokiharju Henri, Boston Bruins, NHL18 Saarijärvi Vili, Gèneve Servette HC, NL33 Matinpalo Nikolas, Ottawa Senators, NHL41 Heinola Ville, Winnipeg Jets, NHL / Manitoba Moose, AHL55 Seppälä Mikael, HC Sparta Praha, EHL58 Vaakanainen Urho, New York Rangers, NHL