Upeaa pukuloistoa Euroviisujen avajaisissa – asun inspiraatio Nälkäpeli-elokuvasta Julkaistu 56 minuuttia sitten
Jari Peltola
Euroviisujen virallisia avajaisia vietettiin sunnuntaina 10. toukokuuta. Euroviisujen avajaisseremonioita vietettiin Itävallan Wienissä sunnuntaina 10. toukokuuta, kun osallistujamaat marssittivat edustajansa turkoosille matolle Wienin raatihuoneen edustalla. Juhlahumussa nähtiin toinen toistaan upeampia asuaja. Suomen Linda Lampenius häikäisi rubiininpunaisessa iltapuvussaan ja Pete Parkkonen mustassa kid mohair -villasta valmistetussa asussa. Molemmat ovat muotisuunnittelija Teemu Muurimäen käsialaa. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen tervehtivät iloisesti viisufaneja ja mediaa. IMAGO/STEINSIEK.CH/ All Over Press Delta Goodrem on supertähti kotimaassaan Australiassa. IMAGO/STEINSIEK.CH/ All Over Press Australian Delta Goodrem luotti kultaiseen iltapukuun. Norjaa edustaa Jonas Lovv. IMAGO/STEINSIEK.CH/ All Over Press
Norjan edustaja
Jonas Lovv hassutteli medialle Harry Stylesia henkivällä haalariasulla. Sarah Angels upeassa punaisessaan. STELLA Pictures
Saksan edustaja
Sarah Angels kertoi pukunsa liekehtivän ja saaneen inspiraation Nälkäpeli-elokuvasta. Tamara Zivkovic edustaa Montenegroa. IMAGO/STEINSIEK.CH/ All Over Press
Montenegron edustaja luotti mustaan näyttävään luomukseen.
Ranskan Monroe on yksi vedonlyöjien suosikeista.
Rasnkan edustaja
Monroe saapui turkoosille matolle pukeutuneena kultamustaan. Boy George napsi selfieitä turkoosilla matolla. STELLA Pictures
San Marinon
Senhit luotti hopeaan ja Boy George tyylilleen uskollisena näyttävään hattuun. Lelek edustaa Kroatiaa. IMAGO/STEINSIEK.CH/ All Over Press
Kroatian edustaja
Lelek ja hänen tiiminsä oli sonnustautunut veistoksellisiin asuihin. Maltaa edustaa Aidan kappaleellaan Bella. IMAGO/STEINSIEK.CH/ All Over Press
Maltaa edustava
Aidan saapui turkoosille matolle näyttävässä punaisessa laahuksessa yhdistettynä cowboy-hattuun. Liettuan edustaja Lian Ceccah. STELLA Pictures
Illan erikoisin sisääntulo nähtiin Liettuan edustaja
Lion Caccahilta, jonka vartalo oli maalattu siniseksi. Bulgariaa viisuissa edustaa Dara.
Bulgarian
Dara oli sonnustautunut pitkiin hiuksiin. Ruotsin Felicia luotti mustaan. IMAGO/STEINSIEK.CH/ All Over Press
Ruotsin edustaja
Felicia saapui turkoosille matolle tavaramerkiksi muodostuneessa kasvomaskissa.