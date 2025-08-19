Urheilu
Herkkuottelu kirsikkana – näin Leijonat pelaa MM-kisoissa 2026

Leijonien kokonaissuoritus jäi vaisuksi MM-kisoissa Ruotsissa viime keväänä.
Julkaistu 19.08.2025 15:01

MTV URHEILU

Jääkiekon miesten MM-kisat 2026 pelataan 15.–31. toukokuuta Sveitsin Zürichissä ja Fribourgissa. Suomen maajoukkue eli Leijonat pelaa turnauksen A-alkulohkossa Zürichissä.

Leijonat aloittaa kisaurakkansa 15. toukokuuta ottelulla Saksaa vastaan. Lohkovaiheen päätöspeli on todellinen herkkupala, kohtaaminen kisäisäntä Sveitsin kanssa. 

Kisoissa on mukana 16 maata, jotka on jaettu kahteen kahdeksan joukkueen alkulohkoon. Lohkojen neljä parasta etenee puolivälieriin, jumbot putoavat vuoden 2027 MM-turnauksen ykkösdivisioonaan.

Leijonat oli tämän kevään MM-kisoissa seitsemäs hävittyään Yhdysvalloille puolivälierissä

Leijonien ottelut MM-kisoissa 2026:

Pe 15.5. klo 17.20 Suomi–Saksa

La 16.5. klo 17.20 Unkari–Suomi 

Ma 18.5. klo 17.20 Yhdysvallat–Suomi 

To 21.5. klo 17.20 Latvia–Suomi 

Pe 22.5. klo 21.20 Suomi–Iso-Britannia

Su 24.5. klo 21.20  Suomi–Itävalta

Ti 26.5. klo 21.20 Sveitsi–Suomi

Jatko-ottelut:
To 28.5. klo 17.20 ja 21.20 puolivälierät

La 30.5. klo 15.20 ja 19.20 välierät

Su 31.5. klo 16.20 pronssiottelu, klo 21.20 finaali

MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa nähdään kaikki Suomen seitsemän alkulohkon ottelua, mahdollinen Suomen puolivälieräottelu, molemmat välierät ja finaali. Jos Suomi pelaa pronssiottelussa, kuuluu myös se MTV:n tarjontaan.

