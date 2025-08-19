Herkkuottelu kirsikkana – näin Leijonat pelaa MM-kisoissa 2026

Jääkiekon miesten MM-kisat 2026 pelataan 15.–31. toukokuuta Sveitsin Zürichissä ja Fribourgissa. Suomen maajoukkue eli Leijonat pelaa turnauksen A-alkulohkossa Zürichissä.
Leijonat aloittaa kisaurakkansa 15. toukokuuta ottelulla Saksaa vastaan. Lohkovaiheen päätöspeli on todellinen herkkupala, kohtaaminen kisäisäntä Sveitsin kanssa.
Kisoissa on mukana 16 maata, jotka on jaettu kahteen kahdeksan joukkueen alkulohkoon. Lohkojen neljä parasta etenee puolivälieriin, jumbot putoavat vuoden 2027 MM-turnauksen ykkösdivisioonaan.
Leijonat oli tämän kevään MM-kisoissa seitsemäs hävittyään Yhdysvalloille puolivälierissä.
Leijonien ottelut MM-kisoissa 2026:
Pe 15.5. klo 17.20 Suomi–Saksa
La 16.5. klo 17.20 Unkari–Suomi
Ma 18.5. klo 17.20 Yhdysvallat–Suomi
To 21.5. klo 17.20 Latvia–Suomi
Pe 22.5. klo 21.20 Suomi–Iso-Britannia
Su 24.5. klo 21.20 Suomi–Itävalta
Ti 26.5. klo 21.20 Sveitsi–Suomi
Jatko-ottelut:
To 28.5. klo 17.20 ja 21.20 puolivälierät
La 30.5. klo 15.20 ja 19.20 välierät
Su 31.5. klo 16.20 pronssiottelu, klo 21.20 finaali
MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa nähdään kaikki Suomen seitsemän alkulohkon ottelua, mahdollinen Suomen puolivälieräottelu, molemmat välierät ja finaali. Jos Suomi pelaa pronssiottelussa, kuuluu myös se MTV:n tarjontaan.