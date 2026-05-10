Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue järjesti murskajaiset viimeisessä ottelussaan ennen ensi perjantaina alkavia MM-kisoja. Ruotsi kaatui EHT-kotiturnauksessaan 5–1.
Leijonien tehotykkinä täräytteli Patrik Puistola, joka tilastoi itselleen 2+1. Myös Lenni Hämeenaho ylsi kolmeen pisteeseen (1+2).
Suomen avausmaalista vastasi Ville Heinola, joka soitti torvia jo 38 sekunnin pelin jälkeen. Toisessa erässä Leijonat karkasi 4–1-johtoon.
Viimeisellä kaksikymppisellä maalintekijäksi merkittiin vielä Eetu Päkkilä. Murskajaisten myötä Leijonat otti Ruotsin EHT:ltä turnausvoiton.
Jääkiekon MM-kisat alkavat ensi perjantaina Sveitsissä. Suomen joukkue matkustaa tiluksille alkuviikolla. Kisavalinnat julkaistaan tänä iltana tai huomenna.