Suomi kohtaa Yhdysvallat jääkiekon MM-kisojen maanantain ottelussaan. MTV Urheilu seuraa kello 17.20 alkavaa ottelua tässä artikkelissa.

Leijonat on avannut MM-kisat voitoilla Saksasta ja Unkarista. USA puolestaan hävisi avausottelunsa kisaisäntä Sveitsille ja voitti sunnuntain ottelussaan Iso-Britannian.

Suomen ja Yhdysvaltojen MM-ottelu käynnistyy kello 17.20. Studio vauhtiin MTV Katsomossa jo kello 16.30, MTV3-kanavalla kello 17.00.

Suomi–USA klo 17.20

Klo 16.59: MTV:n studiossa asiantuntijat Jesse Joensuu ja Olli Jokinen nostavat esiin ensimmäisenä 21-vuotiaan Ryan Leonardin.

– Iso satsaus ja toive Washington Capitalsista. Kaikki tietävät Nicklas Bäckströmin, joka voitti Stanley Cupin ja syötti Ovetshkinille 500 maalia suoraan syötöstä ja ylivoimalla. Sen jälkeen (Leonard on) oikeastaan ensimmäinen TOP10-varaus, jonka Washington on varannut. Erittäin taitava, ei mikään hirveän isokokoinen ja ratkaiskykyinen pelaaja, Joensuu kuvailee.

Jokinen kertoo vuorostaan Calgary Flamesin Matt Coronatosta, joka ehti opiskella kaksi vuotta Harvardin yliopistossa ennen kuin teki ammattilaissopimuksen NHL:ään.

– Tämä kaveri on erittäin arvostettu Calgaryssa. Joukkuetta rakennetaan hänen ympärilleen. Tulevaisuuden pelaaja, ja hänkin kuuluu siihen kategoriaan, että voi olla jo parin vuoden päästä World Cupissa tai sitten neljän vuoden päästä olympialaisissa, Jokinen sanoo.

Klo 16.45: Leijonien maalilla tänään siis Justus Annunen, USA:lla Torontoa edustava Joseph Woll.

USA:n ykkösketjussa puolustajina Mason Lohrei ja Justin Faulk. Hyökkäyksessä viilettävät Ryan Leonard, Tommy Novak ja Alex Steeves.

Klo 16.15: Mukavaa maanantaipäivää ja tervetuloa seuraamaan Leijonien ensimmäistä totista testiä jääkiekon MM-kisoissa. Vastaan asettuu hallitseva maailmanmestari Yhdysvallat.