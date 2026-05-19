Leijonien Jesse Puljujärvi pelasi ajoittain sääntöjen rajamailla USA-ottelussa.
MAINOS
Jääkiekon MM-kisat 15.–31.5.2026
Suomi–Latvia torstaina klo 17.20!
Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.
MM-kisoissa maanantaina pelatun ottelun tuomarikameramateriaali paljastaa, että Jesse Puljujärvi joutui yhden raitapaidan puhutteluun pelin tuoksinassa.
– Jesse! Jesse! Jesse! Tuomari huusi Puljujärvelle, joka näytti lipuneen hyökkäyspäässä Yhdysvaltojen maalivahdin siniselle alueelle.
Lue myös: Kommentti: Leijonien MM-joukkueen viimeinen pala ratkesi
Hetkeä myöhemmin, pelin ollessa edelleen käynnissä, tuomari meni huomauttamaan vaihtoon luistellutta numero 13:a.
– Jesse, sinä tiedät rutiinin. Huolehdi, ettet mene maalivahdin alueelle.