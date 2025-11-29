



Tori.fi paljastaa kylmän faktan joululahjahudeista: Lahjat myyntiin välittömästi kääreiden avauduttua Julkaistu 29.11.2025 08:02 Leo Kirjonen leo.kirjonen@mtv.fi Lumiukkokääreeseen on verhottu entistä useammin käytettynä hankittu lahja. Joulumusiikin kuningattaren, Mariah Careyn musiikki raikaa jo kilkaten ostoskeskusten käytävillä. Työkaveri on vaihtanut puhelimen soittoääneksi sydänsurusta kertovat amerikkalaislaulun. Toinen toistaan suuremmat glitteripallot koristavat kauppojen sisäänkäyntejä. Kauppakeskusten käytäviä laahustaessa, sieraimiin kantautuu tuttu maustejuoman vieno tuoksu. Mieli alkaa tehdä luumuhillolla täytettyjä tähtileivoksia, joita peittää hento kerros tomusokerilunta. Vaikka joulusta ei piittaisi, siihen valmistautumista on vaikea välttää. Yksi mielipiteiden jakaja on tietenkin joululahjojen hankinta. Yksi tilaa lahjoja nettikaupasta ja toinen vannoo ylikulutuksen nimissä välttävänsä kaikenmoisten lahjojen oston. Kolmas virkkaa kaikille villamuhveja tai glögimukin suojia. Kaupan liiton selvityksen mukaan tyypillisin kiinalaisten nettiostosten tekijä on 35–49-vuotias mies. Suomalaisen työn liiton vuonna 2023 teettämän tutkimuksen mukaan joulu merkitsee useammalla naiselle lahjojen saamista suhteessa miehiin. Syitä, kuka Kiina-krääsän todellisen "ostamisen" taustalla on, voi itse kukin miettiä Morsgrisar är vi allihopa -sikermän tahtiin.





Yhtä kaikki, lahjoja hankitaan ja esimerkiksi Lähi-Tapiolan kyselyn mukaan kotitalouksien joulubudjetti on tänä vuonna 40 euroa edellisvuotta enemmän ja keskimäärin 460 euroa.

Samaa osviittaa antaa myös Matkahuollon teettämä kysely. Pakettipalvelujen johtaja Kati Nevalainen kertoo, että nettiostoissa nähdään ulkomaisia verkkokauppoja.

– Kyllä tänä päivänä kotimaisen kaupan ja verkkokaupan tilanne on ollut hieman haasteellinen, kun ostaminen on suuntautunut halvempiin ulkomaisiin tuotteisiin.

Yhtiö kannustaa bonusjärjestelmällään ihmisiä noutamaan pakettinsa mahdollisimman nopeasti, jotta mahdolliset ruuhkat jäisivät vähäiseksi.

Tavanomaiseen tilanteeseen verrattuna, paketteja on liikenteessä noin 50 prosenttia enemmän.

– Tyypillisesti suosituimpiin automaatteihin voi olla jonoa, ja ne voivat täyttyä ihan normaalinakin aikana.

– Joululahjoihin halutaan tänä vuonna panostaa edellisvuotta enemmän. Lahjan laatu ja se, että se on merkityksellinen ja tarpeellinen, korostuu valinnoissa.

Nevalaisen mukaan keskimääräinen rahasumma, joita lahjoihin käytetään, on kyselyyn pohjaten kahden sadan euron luokkaa.

Hutilahjat heti myyntiin

Kaikki lahjat eivät aina ole mieluisia ja niitä avatessa naama vääntyy samanlaiseen virneeseen kuin sähkönsiirtoyhtiön kirjettä avatessa.

– Kaikkihan on meistä joskus saanut väärän lahjan eli tällaisen hutilahjan, Tori.fi:n kehitysjohtaja Jenni Tuomisto kertoo.

Tori.fi-palvelun teettämän selvityksen mukaan joka viides lahja on niin sanottu huti. Yleisimmin ”oikeanlaisia” lahjoja ostavat sisarukset.

Tuomiston mukaan hutilahjat näkyvät myynnissä jo aattoiltana kuuden tai seitsemän aikaan illalla, jolloin tavarat tulevat myyntiin.

– Siellä korostuvat vaatteet ja sisustusesineet.

Yksi vuodesta toiseen näkyvä lahjaryhmä on toiselle hankittu sisustusesine.

– Sisustusesine on sillä tavalla vaikea, koska mikä on sitten se toisen tyyli, Tuomisto sanoo.

Myös leluja tipahtelee illan mittaan myyntiin. Syy voi löytyä esimerkiksi tonttujen pajassa käyneessä virheessä ja sama lelu on päätynyt lahjakääreeseen samaan osoitteeseen.

– Lelujakin myydään, koska on saattanut käydä niin, että sama lelu on tullut tuplana, Tuomisto kertoo.

Jouluun ja joululahjoihin varautuminen näkyy myös myyntisivuston hakutoiveissa. Niistä voi myös hieman päätellä, mitkä tuotteet kiinnostavat kuluttajia ja millaiset saattavat päätyä myös lahjakääreen sisälle.

– Minun veikkaukseni on se, että tänä vuonna joulutunnelmaa haetaan Iittalan Festivo sekä Aarikan -kynttilänjaloilla, Tuomisto arvelee.

Käytetyt joululahjat täysin sallittuja

Joululahjojen ei tätä nykyä tarvitse kuitenkaan olla suoraan tehtaalta ja käytettyjen tavaroiden tai kirppislöytöjen kiepaiseminen lahjakääreeseen on täysin sallittua.

– Samalla tavalla kuin käytetyn tavaran ostamisesta on tullut valtavirtaa, se käytetty joululahja on se uusi normaali.

Asenteet käytettyjä joululahjoja kohtaan ovat muuttuneet sallivampaan suuntaan kautta väestön.

– Enää vain muutama prosentti ei ilahdu käytetystä lahjasta, Tuomisto sanoo.

Tilanne on nuoremman väestön osalta saattanut kääntyä myös päälaelleen ja käytettynä hankittua, ”uuden elämän” saanutta lahjaa arvostetaan jopa enemmän.

– Luulen, että nuoremmat sukupolvet ja nuoret saattavat jopa vieroksua uutena hankittua tuotetta, Tuomisto arvelee.

Tänään kannustetaan ostamaan ja olemaan ostamatta.