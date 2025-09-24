Kaupat myyvät jo syyskuussa esimerkiksi joulusuklaita ja joulukalentereita. Miksi?

Tuntuuko siltä, että joulu aikaistuu vuosi vuodelta? Kauppojen hyllyiltä voi toden totta löytää jo syyskuussa erilaisia joulutuotteita.

Sesongit tuntuvat olevan aivan sekaisin, sillä samaan aikaan saatetaan kaupata tarpeita rapujuhliin, halloweenin ja jouluun.

Miksi Tokmanni aloitti jouluttamisen syyskuussa?

Miksi joulu on jo nyt jauppojen mukaan ovella? Kauppaketju Tokmanni kertoo tuoreessa tiedotteessaan, miksi myymälöissä on aloitettu jouluttaminen.

– On varmasti niin, että moni meistä suomalaisista ei halua ajatella joulua vielä hetkeen. Kuitenkin iso osa asiakkaistamme kääntää hiljalleen katseitaan kohti loppuvuoden juhlapyhiä ja joulunodotusta, Tokmannin Category Manager Annastiina Hämäläinen kertoo tiedotteessa.

Joulu lahjoineen, koristeineen ja suklaineen alkaa Hämäläisen mukaan kiinnostaa jo varhaisessa vaiheessa. Joulusuklaiden tuomista kauppojen valikoimiin selittävät myös etenkin logistiset syyt – ja kuluttajien makeanhimo.

– Jotta myymälähenkilökunnallamme on riittävästi aikaa laittaa joulunajan tarjontaa fiksusti esille asiakkaiden nähtäville ja ostettavaksi, tulee myös jouluisia tuotteita toimittaa myymälöihimme asteittain ja hyvissä ajoin ennen vilkkainta joulusesonkia, Hämäläinen kertoo.

Kyse myös markkinoinnista

Pääekonomisti Jaana Kurjenoja Kaupan liitosta arveli viime vuonna MTV Uutisille, että kyse on kuitenkin enemmän markkinoinnista.

– Se on kaupparyhmäkohtaista. Se on ennen kaikkea markkinointia, eli ihmiset näkevät niitä nyt ennen joulua ja tietävät mitä on markkinoilla ja tietävät, mitä ostavat sitten kun tarvitsevat.

Vantaan Jumbon Citymarketin kauppias Sami Hertell puolestaan vetosi niin ikään logistisiin syihin.

– Joulu on niin iso kaupan sesonki ja tavaraa tulee niin paljon, niin me emme voi ottaa niitä kaikkia samaan aikaan.

Kauppojen ei kannata pitää varastoissaan joulutuotteita, jotka saapuvat valmistajilta ajoissa. Siksi niitä laitetaan myyntiin jo hyvissä ajoin.

Katso myös: Joulutuotteita saapui kauppoihin – miksi?

8:24 Kaupan liiton Jaana Kurjenoja ja kauppias Sami Hertell kertoivat syksyllä 2024 syitä joulun aikaistumiseen.