Jokaisen tapa viettää joulua on yhtä arvokas, eikä sitä voi mitata rahassa.

Suomalaiset aikovat käyttää tänä vuonna jouluun enemmän rahaa kuin viime vuosina. Lähi-Tapiolan kyselyn mukaan kotitalouksien joulubudjetti on tänä vuonna keskimäärin 460 euroa, mikä on 40 euroa viime vuotta enemmän.

Kysyimme ostoksilla Espoon Ainoa-kauppakeskuksessa vierailleilta suomalaisilta, minkä verran he ovat aikovat sijoittaa joulumenoihin.

Monille joulu on tärkeää aikaa, johon he haluavat panostaa. Jokaisen taloudellinen tilanne on kuitenkin erilainen.



– Mä oon niin jouluihminen, niin se on sellainen, että nipistän mieluummin ympäri vuotta muusta, kun joulusta, Minea Heikkinen sanoo.

Samoilla linjoilla on myös Olli-Pekka Lintula.

– Se käytetään, mikä tarpeen on ja taskusta löytyy. Pikkaisen voidaan ottaa luotollakin, hän pohtii.

Jani Heikkistä joulun menot hieman huolestuttavat.

– Välillä vähän hirvittää, kun katsoo pankkitiliä, paljon sitä menee siihen. Mutta joulu on kerran vuodessa, hän miettii.

Rahanmeno ahdistaa

Yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista oli huolissaan joulunajan rahankäytöstä. Stressiä aiheuttaa esimerkiksi lahjoihin liittyvät kulut, etenkin lapsiperheissä ja pienituloisilla.