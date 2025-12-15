Esimerkiksi pipareita kaupasta löytyy halki vuoden, jos osaa etsiä ja niitä haluaa.

Joulu ilmestyy kauppoihin viimeistään marraskuussa. Vai onko sittenkin kyse siitä, että ajatuksemme suuntautuu alitajuisesti tulevaan sesonkiin ja sijoittelu ja mainokset hoitavat lopun?

Mikä näistä ei kuulu joukkoon? Joulutuotteet alkavat ilmaantua kauppojen hyllyille jo syyskuussa.

– Voin useiden vuosien kokemuksella sanoa, että jos tulisi vähän valkeaa maahan ja pieni pakkanen, se aloittaisi glögikauden aikaisemmin. Muussa tapauksessa tahtoo olla niin, että se myöhästyy ja myöhästyy, kuten tänä vuonna, Helokoski toteaa MTV Uutisille.