Eckes-Graninissa toivottaisiin, että myös glögi maistuisi suomalaisille jokaisena vuodenaikana.
Eckes-Granini valmistaa monille suomalaiselle tuttua Marlin Glögiä. Se on markkinajohtaja glögien liiketoimintakategoriassa, eli se on Suomen suosituin glögimerkki. Sitä myydään vuosittain noin 2,5–3 miljoonaa litraa.
Yrityksessä toivotaan, että esimerkiksi uudet glögitiivisteen vuosietiketit houkuttelisivat uusia kuluttajia nuoremmista kohderyhmistä ja lisäisivät kulutusta.
Totuus on kuitenkin se, että glögi on todellinen sesonkituote.
Toimitusjohtaja Juha Helokoski kertoo, että esimerkiksi tänä vuonna ensimmäisiä glögieriä alettiin pullottaa Turussa elokuun alussa, minkä jälkeen niitä alettiin toimittaa myyntiin.
Tänä joulunalusaikana glögin menekkiä on nakertanut lauha ja syksyinen sää.
– Voin useiden vuosien kokemuksella sanoa, että jos tulisi vähän valkeaa maahan ja pieni pakkanen, se aloittaisi glögikauden aikaisemmin. Muussa tapauksessa tahtoo olla niin, että se myöhästyy ja myöhästyy, kuten tänä vuonna, Helokoski toteaa MTV Uutisille.
– Toki vanha tietomme on, että kyllä se sitten kuitenkin sinne kaikkien kuluttajien koteihin lopulta löytyy, sillä jouluviikolla myydään todella iso määrä glögiä. Perinteistä ei haluta luopua.
Joulun jälkeen suosio hiipuu hiljalleen ja glögitehtaalla aletaan uuttaa mausteita seuraavan vuoden juomaeriin.
Fazerin Julia-konvehteja pidetään perinteisesti joulukauden herkkuina – ja lähes sellaisia ne myös ovat.
– Joulu tosin tässä tapauksessa on laaja käsite, koska ensimmäiset toimitukset saattavat mennä kauppoihin jo syyskuussa, kun isot myymälät aloittavat joulukauteen valmistautumisen, Fazer Groupin viestintäjohtaja Liisa Eerola kertoo.
Fazerin tehtailla Vantaalla ja Lappeenrannassa joulun valmistaminen alkaa kesällä.
Juliaa tehdään irtovalikoimaan myös muulloin, mutta pääosa sen myynnistä on jouluna.
Juliat ovat lähes aito joulutuote.Fazer
Pitkässä rasiassa myytävät kääreelliset konvehdit ovat Eerolan mukaan Fazerin suurin sesonkituote.
Joulun sesonkikaramelleja ovat muun muassa Julia, konvehtimuotoiset Pätkis ja Da-capo, Joulusuklaa, Vihreä kuula -marmeladi ja Sininen & valkoinen.
– Varsinainen joulun klassikko on tietysti Wiener nougat, sekin joulun sesonkituote, Eerola toteaa.
Vain jouluksi tehtäviä tuotteita ovat Fazerin mukaan konvehtilajitelmat, kuten Karl Fazer Collection ja Klassikot.
Kuten monet ovat huomanneet, samaan aikaan kun loput suklaajoulukalenterit myydään alennusmyynnissä, kaupoissa tulevat jo myyntiin myöhemmän talven ja kevätjuhlien herkut, kuten runebergintortut ja tippaleivät.
Marlin simaa joutuu odottelemaan vappuun asti, Eckes-Graninin toimitusjohtaja Juha Helokoski kertoo.
Kymppi-mämmiä valmistetaan halki vuoden ja sitä myydään myös pakkasesta pääsiäissesongin ulkopuolellakin.
– Sitä ostavat suurimat mämmifanit. Moni on todennut mämmin myös tekevän hyvää vatsalle ja olevan sen hieman terveellisempi herkku, Kymppi-Maukkaat Oy:n toimitusjohtaja Mollberg kertoo.
Juhannusmämmikin on Mollbergin mukaan joillekin perinne.
Mämmiä myydään halki vuoden, mutta myyntimäärät ovat pääsiäissesongin rinnalla pieniä, Kymppi-Maukkaat Oy:stä kerrotaan.Lehtikuva
Fazerilla käännetään jouluna katseet pääsiäiseen.
Viestintäjohtaja Eerola kertoo, että Mignon-munien valmistus aloitetaan Vantaan tehtaalla joulun alla.
– Noin 1,5 miljoonaa aitoon kananmunankuoreen tehtyä munaa valmistetaan alkuvuodesta käsityönä.