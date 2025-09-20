Mihin kierrätysmyymälöiden hinnoittelu perustuu?

Miksi Moccamasterin suodatin maksaa kierrätyskeskuksessa kympin? Tämä somessa bongattu pohdinta herätti toimituksen mielenkiinnon. Uutena suodatinsuppilo maksaa myyntipaikasta riippuen noin 20 euroa, mutta mihin kierrätettyjen tuotteiden hinnat perustuvat?

Kysyimme kierrätysmyymälöiltä, miksi paita joskus maksaa euron, mutta toisinaan kympin.

Fida: Hinnoittelussa pyritään löytämään tasapaino

Esimerkiksi laatu vaikuttaa kierrätystuotteen hintaan. Siksi heikompilaatuinen ja ohut t-paita on edullisempi kuin kestävä, laadukasta neulosta oleva paita, markkinointipäällikkö Anna Pesu Fidalta kertoo.

– Vaatteissa hintaan vaikuttavat muun muassa laatu, merkki, keräilyarvo, trendit, ja se, onko tuote esimerkiksi arvokasta vintagea, Pesu sanoo.

Tällä hetkellä kansaa kiinnostavat farkku- ja nahkarotsit, 1990-luvun vaatteet, kuten printti-t-paidat ja loaferit, sekä "nollarimuoti" eli 2000-luvun alun muoti, kuten matalavyötäröiset housut.

– Vaikka tuotteet saadaan lahjoituksina, niiden matka myyntiin vaatii monenlaista ammattityötä: lahjoitukset lajitellaan, tarkastetaan ja hinnoitellaan, ja myymälöitä ylläpitää tiimi osaavaa henkilökuntaa ja vapaaehtoisia. Hinnoittelussa pyritään löytämään tasapaino edullisuuden, tuotteen kunnon ja kysynnän välillä – niin, että mahdollisimman moni löytää itselleen sopivaa ostettavaa ja samalla varoja kertyy Fidan tekemään työhön maailmalla, Pesu kuvaa.

Myymälöiden tuotoilla tuetaan Fida International ry:n toimintaa. Sen jäseniä ovat Suomen helluntaiseurakunnat. Fida käyttää tuottojaan esimerkiksi kriisialueiden hätäapuun ja lähetys- ja seurakuntatyön ohjelmaan.

Hyllyyn pidemmäksi aikaa tuppaavat jäämään tuotteet, joilla ei ole keräilyarvoa, tai jotka eivät trendikkäitä.

– Arvostamme jokaista saatua lahjoitusta ja haluamme antaa käytetylle tuotteelle sille kuuluvan hinnan. Second hand -tuotteiden menekissä korostuu tuotteiden oikeanlainen hinnoittelu: jos tuote on liian kallis, se jää helposti hyllyyn eikä löydä ostajaansa, Pesu sanoo.

Goodwill: Kalliimmat tuotteet verkkokaupassa

Goodwill-liikkeissä perustuotteille on koostettu ohjehinnasto, kertoo palvelujohtaja Jukka-Pekka Keronen Goodwill Suomesta. Listalta löytyvät yleisimmät lahjoitustuotteet ja niiden ohjehinnat.

– Hinnat on määritetty siten, että ne kattavat työstä ja muista kuluista aiheutuvat kustannukset, mutta kuitenkin niin, että hintataso on edullinen, jotta myynnissä olevat tuotteet ovat suuren yleisön tavoitettavissa ja tavara kiertää. Erikoisempia tuotteita hinnoitellessa etsimme verkosta samanlaisia tuotteita ja tutkimme niiden hintatasoa, Keronen sanoo.

– Kalliimmat tuotteet meillä on myynnissä verkkokaupassamme, jossa ne tekevät paremmin kauppansa.

Tällä kikalla liukkaatkin housut pysyvät henkarissa. Juttu jatkuu videon alla.

0:38 Oletko kokeillut jo tätä housujen ripustamista helpottavaa kikkaa?

Kysynnän ja tarjonnan laki vaikuttaa osin tuotteisiin: erikoisemmat tuotteet voivat olla kalliimpia. Kestosuosikkeja liikkeissä ovat vaatteet ja käyttötavarat.

– Koulujen alkaessa ja opiskelijoiden muuttaessa opiskelija-asuntoihin kodin kalustaminen nostaa taas suosiotaan, eli huonekaluja menee paljon. Kesäaikaan myös kirjat tekevät kauppansa hyvin, kun ihmiset hankkivat esimerkiksi mökkilukemista, Keronen sanoo.

Lähestulkoon kaikenlaiselle tavaralle löytyy ostaja.

Goodwill on voittoa tavoittelematon kierrätysmyymäläketju.

– Lahjoitetut tavarat ja tekstiilit menevät myyntiin Goodwill-myymälöihin, ja myydyistä tavaroista saatu tuotto käytetään paikallisen työllistämistoiminnan ja erilaisten valmennus- ja koulutusohjelmien ylläpitämiseen sekä kehittämiseen, Keronen sanoo.

Pelastusarmeijan iCare: Harvinaisemmissa esineissä arvo ei välttämättä laske

Pelastusarmeijan iCare-myymälöissä hintoja mietitään kunkin tuotteen alkuperäisen hinnan kautta.

– Toki second hand -tuote on edullisempi kuin uusi ja käyttämätön vastaava, mutta vastaavan uuden tuotteen hinta vaikuttaa tuotteen hinnoitteluun. Toisaalta taas esimerkiksi harvinaisemmissa taide- ja lasiesineissä arvo ei välttämättä laske ajan myötä lainkaan, Pelastusarmeijan iCare-myymälätoiminnan esihenkilö Jenni Kiiskinen kertoo.

Perusvaatteiden hintataso on helppo hahmottaa. Myymälöillä tulee kuitenkin Kiiskisen mukaan joka päivä vastaan erilaisia erikoisuuksia. Silloin hintoja setvitään netistä, tai kysytään neuvoa asiantuntevilta kollegoilta.

– Second hand -tuotteen hintaan vaikuttavat muun muassa merkki, materiaali ja kunto. Onhan uusien t-paitojenkin hintahaarukka laaja juuri esimerkiksi merkistä ja materiaalista riippuen, ja tämä heijastuu myös second hand -tuotteen hintaan, Kiiskinen sanoo.

Pelastusarmeijalla on 16 myymälää. Näistä 14 on niin sanotun uuden konseptin mukaisia iCare-myymälöitä, ja kaksi Pelastusarmeijan kirpputoreja. Kaikissa noudatetaan yhtenäistä hinnoittelupolitiikkaa.

– Kaikki myymälöissämme myytävät tuotteet ovat lahjoituksia, ja myymälöiden tuotolla tuetaan Pelastusarmeijan tekemää hyväntekeväisyystyötä kotimaassa, Kiiskinen sanoo.

Pelastusarmeija on kansainvälinen kristillinen yhteisö ja hyväntekeväisyysjärjestö. Se avustaa esimerkiksi vähävaraisia ja syrjäytyneitä.

– Toimintamme ei perustu tuotteiden myyntiin mahdollisimman halvalla hinnalla, vaan jokaiselle tuotteelle sopivalla hinnalla, jolloin kunnioitamme lahjoituksia ja lahjoittajia, mahdollistamme toiminnallamme tuoton hyväntekeväisyystyöhön ja tarjoamme kuitenkin samalla kohtuuhintaisia second hand-löytöjä, jotka ilahduttavat uutta omistajaansa, hän jatkaa.

Myymälöissä suosituin tuoteryhmä on naisten vaatteet. Villa, laadukkaat kengät ja nahkalaukut kiinnostavat. Lahjoitettavien tuotteiden ei toki tarvitse olla merkkituotteita, mutta niiden tulisi olla aina puhtaita ja ehjiä. Likaisia tai rikkinäisiä tuotteita ei voi myydä.

– Tällaisten käsittely tuo meille lisäkuluja, ja on näin pois hyväntekeväisyyteen ohjatuista varoista. Kun pitkään palvellut tavara tulee elinkaarensa päähän tai rikkoutuu, ei sillä ole enää arvoa ilmaistuotteenakaan.

Toisinaan lahjoitettavan tuotteen tunnearvo on suurempi kuin tuotteen varsinainen arvo.

– Esimerkiksi matkamuistoiksi ostetut tuliaiset eivät välttämättä löydä uutta kotiaan nopeasti, Kiiskinen sanoo.

Joskus voi myös käydä tuuri: erikoisempikin tuote menee heti, jos oikea ostaja sattuu kohdalle.

– Koska vaihtelua eri tuotteiden menekissä myymälöiden välillä on, pyrimme siirtämään hitaammin liikkuvia tuotteita toiseen myymälään, mikäli siellä niille löytyy kysyntää, Kiiskinen sanoo.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus: Tuloilla katetaan vuokra- henkilöstö- ja sähkökulut

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen lajittelukeskus hinnoittelee keskimäärin 70 000 tuotetta viikossa, kertoo viestintäpäällikkö Eeva Louko. Sisään tulee tätäkin enemmän tavaraa.

– Tuotteiden kirjo laadun, kunnon, aikakauden ja materiaalin suhteen on todella valtava. Tavaran hinnoittelu on käsityötä, jossa työntekijän kokemus sekä hinnoitteluohjeet ovat apuna. Hinnoittelupäätökseen vaikuttavat tuotekategoria, kunto ja tuotemerkki, Louko listaa.

– Myynnistä saaduilla tuloilla katetaan vuokra- henkilöstö- ja sähkökulut. Lisäksi ilmaisjakeluunkaan kelpaamattoman materiaalin kierrättäminen mahdollisimman ympäristöystävällisesti maksaa. Investoimme jatkuvasti palveluiden kehittämiseen, jotta arjen ekoteot olisivat mahdollisimman helppoja.

Toiminnan avulla pystytään myös työllistämään ihmisiä työkokeiluin tai palkkatuen avulla. Voittoa omistajille ei Loukon mukaan jaeta.

Mitä kierrätyskeskukseen tuoduille tavaroille tapahtuu? Tällaisen valtavan mankelin läpi vanhat pyörät ja sohvat käyvät. Juttu jatkuu videon alla.

5:57 Tutustuimme pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen uudelleenkäyttötoimintaan Nihtisillan tavaratalossa, joka on Suomen suurin kierrätystavaratalo.

Lahjoitetuista tuotteista tarkastetaan aluksi kunto ja siisteystaso. Hinnoitteluohje antaa osviittaa hinnoista.

– Jos tuotteen kunto on ehjä, mutta se on esimerkiksi nukkainen tai siinä on kauneusvirheitä, hinnoitellaan se halvemmaksi. Jos tuotteessa on vaikkapa reikä, se menee merkistään huolimatta ilmaisosastolle. Jos myyntiin laitettu tuote ei ole mennyt muutamassa kuukaudessa kaupaksi, päätyy se mahdollisen alekampanjan kautta ilmaisosastolle. Ilmaislaareista voikin tehdä todellisia löytöjä, Louko kuvaa.

Toisinaan t-paita maksaa kaksi euroa, joskus kympin. Kirjo laadun, kunnon, aikakauden ja materiaalin suhteen on todella valtava.

– Hintapäätökseen vaikuttavat myös kysyntä ja tarjonta: tuotteiden hintatasoja tarkastetaan verkosta, kirjoissa käytetään nettikirjamyymälöiden hintoja arvioinnin apuna, ja joskus hinnoittelussa turvaudutaan Google Lens -työkaluun. Ylipäätään haluamme välttää hyväkuntoisten tuotteiden myyntiä liian halvalla, sillä tahdomme niiden päätyvän käyttöön jälleenmyynnin sijasta.

Lue myös: Näin vanha vaate päätyy keräysastiasta uusiokäyttöön

Vaatteissa keskihinta kierrätyskeskuksissa on noin viisi euroa, kengissä noin kuusi euroa, kirjoissa noin 2,5 euroa ja kodintekstiileissä noin neljä euroa. Hinnoitteluvirheitä tapahtuu toisinaan, koska tavaraa on niin paljon.

Toimittaja vei vaatteensa kierrätykseen ja yllättyi: Miksi "B-laadun" vaatteita roudataan Afrikkaan? Juttu jatkuu videon alla.

15:54 Jokainen eurooppalainen heittää pois vuosittain noin 12 kiloa tekstiilejä. Millainen on vaatteiden elämä kierrätyksen jälkeen?

– Jos tuote on esimerkiksi hankalasti tunnistettava tai sitä ei löydy enää uutena kaupoista, voi hinta mennä pieleen. Myös kiire voi aiheuttaa inhimillisiä virhearviointeja. Hinnoitteluvirheitä tulee joskus myös toiseen suuntaan: joskus esimerkiksi euron laariin saattaa päätyä himoittu merkkituote. Tästä tuskin kukaan asiakas pahastuu, Louko sanoo.

Tällä hetkellä kysyttyjä ovat korut, erityisesti hopeasormukset. Tekstiileissä myyvät ohuet huivit, topit ja hameet.

– Kodin käyttötarvikepuolelta erityisesti Marimekon ja Iittalan arvoastiat ovat haluttuja. Myös tauluja myydään tällä hetkellä paljon. Lasten lelut ja kuvakirjat ovat myös erittäin kysyttyjä, Louko sanoo.

Tuotteiden suosio vaihtelee myymälöittäin. Hitaasti liikkuvat esimerkiksi kermakot, valkeat perusastiat, keittiö- ja terveyskirjat, muoviastiat ja muoviset lelut sekä irtotuolit.

Jotkut tuotteet eivät tunnu kelpaavan kellekään. Hoitopöytiä, vanhan mallisia ja putkitelevisiolle tarkoitettuja tv-tasoja ja pikkukuppeja tasseineen ei huolita edes maksutta. Myöskään Sodastream-koneet tai fondue-padat eivät inspiroi.

– Hitaasti liikkuvat esimerkiksi ortopediset tuet, kirkkaat lasilautaset, vanhanajan pienet kahvikupit ja tassit sekä osittain myös ryijyt – tosin joissakin Kierrätyskeskuksen myymälöissä ryijyt ja raanut menevät hyvin kaupaksi. Huonekaluista hitaasti liikkuvat isot kirjahyllyt sekä muut massiiviset huonekalut.

Millaisia aarteita käytettyjen tavaroiden joukossa piilee? Näitä esineitä hamutaan erityisesti. Juttu jatkuu videon alla.

3:21 Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskusten kenttäpäällikön Jani Åfeltin parhaat vinkit.

UFF: Bändipaitojen suosio näkyy myös hinnassa

UFFillla on standardit, joiden mukaan tuotteet hinnoitellaan. Hintalappuun vaikuttavat esimerkiksi kunto, materiaali, brändi ja ajankohtaisuus.

– Esimerkiksi bändipaidat ovat hyvin kysyttyjä, ja se näkyy myös hinnassa. Myymälän sijainti ei vaikuta hinnoitteluun, Riitta UFFilta kertoo.

Toiveena on tarjota vaatteelle mahdollisimman pitkä käyttöikä.

Lue myös: Näin vanha vaate päätyy keräysastiasta uusiokäyttöön

– Me jatkamme lahjoitettujen, käyttökelpoisten vaatteiden elinkaarta mahdollisimman pitkäksi.

Kestosuosiossa myymälöissä ovat silkki ja pellava sekä muut luonnonmateriaalit ja suomalainen design. Rekeistä katoavat nopeasti myös ajattomat ja hyväkuntoiset, laadukkaat merkkivaatteet.

– Tällä hetkellä myyvät parhaiten farkkuminihameet ja -shortsit, reisitaskuhousut ja caprit, 2000-luvun alun narutopit, kaikki pellavatuotteet sekä nahkatakit ja jakut. Syksyksi kysyntää on erityisesti 1990-luvun minimalistiselle tyylille. Hitaasti liikkuvat perusvaatteet 1980- ja 1990-luvulta.

Myymättä jäävissä vaatteissa on yhtäläisyyksiä: ne ovat usein materiaaleiltaan synteettisiä, hankalasti mitoitettuja tai muuten epämukavia yllä.

Lahjoitettujen vaatteiden myynnistä saaduilla tuotoilla UFF esimerkiksi järjestää vaatekeräyspalvelua 280 kunnan alueella. Vuonna 2024 keräyspalvelun tuottaminen kustansi noin 8,5 miljoonaa euroa.

– Kustannuksia tulee myös muun muassa vaatteiden lajittelusta, jolla varmistetaan, että lahjoitetut vaatteet saadaan mahdollisimman tehokkaasti uudelleenkäyttöön, eli ne löytävät uuden omistajan ja käyttöikä pitenee. Myyntituotoilla UFF myös tukee kehitysyhteistyötä.