Valmet Automotive aikoo aloittaa sähköbussien valmistuksen kaupunki- ja seutuliikenteeseen.
Uudenkaupungin autotehdas aikoo aloittaa sähköisten linja-autojen sarjavalmistuksen. Tehdasta pyörittävä Valmet Automotive kertoo tehneensä asiasta esisopimuksen suomalaisen Jeti Industriesin kanssa.
Tarkoituksena on, että Uudenkaupungin tehtaalla valmistettaisiin sähköisiä kaupunki- ja seutuliikenteen linja-autoja sopimusvalmistusmallilla.
Valmet Automotiven mukaan Uudessakaupungissa valmistettavien linja-autojen kotimaisuusaste olisi korkea sekä komponenttien että työn osalta. Yhtiö sanoo, että tuotanto työllistäisi myös lukuisia suomalaisia alihankkijoita.
Tarkemmista tuotantomääristä, aikatauluista tai työllisyysvaikutuksista ei ole mainintaa tiedotteessa.
– Nyt solmittu esisopimus konkretisoi jälleen uusille teollisuudenaloille ulottuvan strategiamme etenemistä, sanoo Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus tiedotteessa.
– Autonvalmistukseen keskittyvän historiamme vuoksi uuden sukupolven liikenteessä päästöttömät sähköiset linja-autot ovat meille varsin looginen tuote valmistaa, ja ne ovat myös jatkumoa pitkäaikaiselle sähköisten ajoneuvojen valmistusosaamisellemme.
Vuonna 2012 perustettu Jeti Industries kertoo olevansa sähköisiin linja-autoihin erikoistunut teknologiayritys. Jeti on valmistanut yksittäisiä linja-autoja, joista ensimmäinen otettiin käyttöön vuonna 2020.