Japanilainen pelijätti Sega on tehnyt peräti 200 miljoonan dollarin alaskirjauksen hankkimastaan peliyhtiö Roviosta.
Sega hankki syyskuussa vuonna 2023 Angry Birds -pelistään tunnetun Rovion 776 miljoonan dollarin arvosta. Rovion arvoa on täten laskettu nyt noin 578 miljoonaan dollariin.
Segan mukaan liiketoiminta ei ole ollut niin tuottavaa kuin alun perin ennustettiin. Aiheesta kirjoittavat muun muassa pelisivustot IGN Nordic ja The Gamer.
Lue myös: Rovio myydään japanilaiselle videopelijätille
Rovion mobiilipeliosaamisen oli alunperin ajateltu vauhdittavan Segan asemaa mobiilimarkkinoilla.
Segan mukaan liiketoimintaympäristö on kuitenkin muuttunut nopeasti maailmanlaajuisilla mobiilipelimarkkinoilla ja kilpailu asiakkaiden houkuttelussa on kiihtymässä.
Lue myös: Angry Birds -pelien liikevaihto sakkaa: Näin Rovion johtaja kommentoi tilannetta
Segan mukaan Rovion on ollut vaikea edetä suunnitellussa liiketoiminnan kehittämisessä ja liiketoiminnan tuottavuus on jäänyt arvioita matalammaksi.